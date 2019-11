Bolivia.- La Paz se reabastece tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Áñez y el MAS en Bolivia

Publicado 26/11/2019 4:49:40 CET

LA PAZ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad boliviana de La Paz ha comenzado a reabastecerse este lunes tras la llegada de un camión de bombonas de gas, que ha entrado de forma triunfal en la plaza San Francisco tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, y el Movimiento al Socialismo (MAS).

Decenas de vecinos han hecho fila, durante días, para conseguir una bombona llena del preciado combustible, que escaseaba debido a los bloqueos de carreteras protagonizados por los seguidores del expresidente Evo Morales.

"Llevamos cuatro días esperando el gas para cocinar. No podemos hacer nada sin estas garrafas. En este país tiene que haber un consenso. Ahora no hay autoridad donde reclamar. Estamos un poco desamparados", se quejaba Hernán Salazar mientras jugaba a las cartas con dos amigos sobre las bombonas vacías antes de que arribasen los suministros.

El diálogo nacional adelantado por el Gobierno de Áñez, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, y otros sectores afines al líder indígena, exiliado en México, está permitiendo, poco a poco, el desbloqueo de caminos y el reabastecimiento de las ciudades de La Paz y su vecina, El Alto, cercadas tras la salida del exmandatario.

"Necesitamos pacificación. Todos somos bolivianos. Tenemos que entender que no podemos pelear entre nosotros. No nos podemos restringir el derecho que tenemos de comer. Si no comes, no vives. Y el derecho constitucional a la vida es el más importante. Entonces, no nos quitemos la vida, poco a poco, entre bolivianos", ha reclamado Rafael Castello, que también ha hecho fila para poder sustituir su bombona de gas, vacía, por una nueva.

La Paz ha sufrido una severa escasez de gasolina y gas debido al bloqueo de la planta de hidrocarburos de Senkata por parte de los seguidores de Morales, que piden la renuncia Áñez.

Senkata fue desbloqueada el pasado viernes mientras avanzaba el diálogo, que ha culminado con una acuerdo entre el Gobierno provisional y el MAS para la convocatoria de nuevas elecciones sin la participación de Morales.

Tres días antes, el martes, nueve personas murieron durante un operativo militar y policial que desbloqueó la planta durante unas horas.

El Gobierno interino ha anunciado este lunes que ha llegado un acuerdo con los vecinos que sitiaban el lugar. Los nuevos dirigentes del país se han comprometido a indemnizar a las familias de las víctimas, replegar a las Fuerzas Armadas, no perseguir a los líderes sindicales barriales y "coadyuvar" con la liberación de los ciudadanos detenidos allí durante las movilizaciones de las últimas semanas.

"En dos días hemos distribuido dos millones de litros de gasolina en El Alto y la hoyada de La Paz", ha señalado, Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos.

"A mi me supuso un perjuicio muy grande la falta de gas. Tuve que dejar el carro parado durante dos días", ha lamentado Víctor Capia, un taxista capitalino.

"Nosotros ganamos al día. Líquido. Tuve pérdidas. Tenía unos ahorros de una semana antes y pude mantenerme, administrando bien el presupuesto de un mes", añade el transportista.

El Gobierno interino ha planteado reprogramar las deudas bancarias de los conductores sin intereses ni multas debido a las grandes pérdidas del sector durante los paros iniciados tras las fallidas elecciones del 20 de octubre.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) calcula que la economía nacional dejó de mover al menos 2.000 millones de dólares durante las semanas de conflicto. Los empresarios de La Paz denuncian, por su parte, unas pérdidas diarias de unos 3,4 millones de dólares.

En la capital no sólo hubo desabastecimiento de combustibles. También escasearon algunos alimentos como los huevos, carne, hortalizas o pan, productos que están volviendo a aparecer, aunque lentamente, en los mercados.

"El tema de la escasez de alimentos ha estado bien feo", ha expresado el español Salvador Biones, dueño de un restaurante capitalino. "Hemos tenido que cambiar los platos por verduras y demás, porque faltaba huevo, pollo, carne de cerdo y de res", ha relatado el empresario.

"Ahora todavía no está al 100 por ciento recuperado. Los huevos están súper caros, casi al triple de su precio. Carne todavía no se puede encontrar toda. El pollo está igual, al triple de su precio, y aún hacemos filas para comprarlo. Está llegando verdura, algunas cosas, pero muy caro, poco, y feo", ha lamentado Biones.

El Gobierno ha trasladado unas 2.200 toneladas de alimentos desde Santa Cruz de la Sierra a La Paz, El Alto, Oruro y Sucre, las principales ciudades afectadas por los bloqueos. La operación a sido llamada 'puente aéreo'.

La ciudad oriental continúa enviando unas 330 toneladas de víveres diarios a las urbes desabastecidas, mientras el Gobierno interino asegura que está en negociaciones para aumentar los envíos a 600 toneladas diarias.

Los bloqueos de carreteras han sido levantados en la mayoría del país, pero persisten en Cochabamba. Los cocaleros del trópico reclaman la renuncia del comandante de la Policía, Jaime Zurita, del ministro del Interior, Arturo Murillo, y de la presidenta interina como condición para levantar las barricadas.