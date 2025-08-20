El PDC de Bolivia se desmarca de Alianza Libre y allana el camino hacia la victoria en las generales

Imagen de archivo de una mujer depositando su voto durante las elecciones en Bolivia. - Europa Press/Contacto/Javier Mamani

El MAS sufre la peor derrota de su historia y queda reducido a un solo diputado en el Parlamento

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Bolivia se encuentra al frente de la contienda electoral con un 31,9 por ciento de los votos tras las elecciones generales celebradas el 17 de agosto en el país latinoamericano, unas cifras con las que ha comenzado a desmarcarse de Alianza Libre, con un 26,8 por ciento, y a allanar su camino hacia la victoria.

Según los datos preliminares ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el 95 ciento de los votos escrutados, la formación de Rodrigo Paz Pereira --que se hizo con la victoria en la primera vuelta electoral de las presidenciales-- ha obtenido más de 1,6 millones de votos.

El segundo puesto se lo lleva Alianza Libre, cuyo líder, el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, se disputará con Paz la Presidencia del país el próximo 19 de octubre en la segunda vuelta electoral. El conocido expresidente se ha hecho con 1,3 millones de respaldos.

Por detrás queda Unidad, del empresario Samuel Doria, con el 20 por ciento de los votos --aproximadamente un millón de papeletas--, seguido de Alianza Popular, del presidente del Senado Andrónico Rodríguez, y APB Súmate, en lo que parece una réplica de los resultados de la primera ronda de las presidenciales.

En este sentido, se confirma la derrota del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), con poco más del 3 por ciento de votos, por lo que la formación ha quedado reducida a tan solo un diputado en el Parlamento tras casi dos décadas en el poder debido, principalmente, al desgaste sufrido de cara a los comicios y a las profundas divisiones en el seno del partido.

Con menos de un 2 por ciento de los apoyos se encuentran La Fuerza del Pueblo y la formación Libertad y Progreso-ADN.