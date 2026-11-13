Bolivia pide explicaciones a México sobre el posible asilo político concedido al exvicepresidente Álvaro García Linera

Archivo - El expresidente de Bolivia Evo Morales junto al exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera (Archvio) - El Universal / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha solicitado formalmente a México información sobre la situación del exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, después de que este confirmara que se encuentra asilado en territorio mexicano.

Exteriores ha señalado en un comunicado oficial que ha recurrido a "los canales diplomáticos correspondientes" para esclarecer si las autoridades mexicanas han aprobado oficialmente la concesión de asilo y, en caso afirmativo, determinar sus características jurídicas y su alcance.

El Gobierno boliviano ha subrayado que respeta la soberanía de los Estados para adoptar decisiones en materia de protección internacional, si bien ha advertido de que un eventual asilo no supone la paralización automática de las investigaciones fiscales ni de los procedimientos judiciales iniciados en Bolivia.

En este sentido, ha recalcado que las autoridades nacionales conservan sus competencias para continuar con las actuaciones pertinentes, siempre dentro del marco constitucional y legal, y con las garantías del debido proceso.

El Ministerio ha recordado también que Bolivia y México mantienen vigente desde 2010 un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal, que permite a ambos países colaborar en determinadas diligencias judiciales y fiscales, al tiempo que ha precisado que corresponde al Ministerio de Exteriores --que actúa como Autoridad Central-- tramitar las peticiones de cooperación internacional presentadas por los organismos competentes.

"El respeto a las decisiones soberanas de otros Estados en materia de protección internacional es plenamente compatible con el ejercicio de las competencias de las autoridades judiciales y fiscales bolivianas", concluye el comunicado, en el que la institución ja asegurado que seguirá facilitando los mecanismos de cooperación jurídica que correspondan, atendiendo a la soberanía eta tal,la independencia judicial y el resto de garantías procesales.

Este comunicado ve la luz después de que García Linera, imputado junto a Evo Morales por asesinato y torturas entre otros delitos en el conocido como Caso Terrorismo, asegurara este jueves que había obtenido asilo político por parte de las autoridades mexicanas.

El que fuera 'número dos' de Morales y posteriormente de Luis Arce confirmó a la cadena de televisión Unitel que viajó a México desde Argentina, país al que partió el pasado 31 de octubre por compromisos académicos.