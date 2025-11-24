Archivo - Bolivia.- La Presidencia afea al vicepresidente Lara sus ausencias y que se comunique por TikTok: "No es serio" - Javier Mamani / Xinhua News / ContactoPhoto

BOLIVIA, 24 Nov (EUROPA PRESS)

La Presidencia de Bolivia ha intensificado las diferencias con el vicepresidente Edman Lara este lunes, criticándolo por pasar la mitad de su tiempo viajando en los primeros catorce días desde que asumieron el cargo, además de su forma de comunicarse a través de TikTok, lo cual la portavoz Carla Faval considera que "no es serio".

Durante una rueda de prensa, Faval expresó, "De catorce días de gestión, seis el vicepresidente estuvo fuera. Sería importante que el vicepresidente se quede en el país en momentos críticos como los de Samaipata", haciendo referencia a las graves inundaciones en esta localidad. Está previsto una reunión entre el presidente Rodrigo Paz y Lara al retorno de este último. El vicepresidente recientemente visitó Asunción, Paraguay, para la final de la Copa Sudamericana, a invitación de la Conmebol.

Además, la semana pasada, Lara asistió a la Conferencia del Clima de Naciones Unidas en Brasil, acompañado de su esposa, la diputada Diana Romero, quien, según Lara, recibió tratamiento médico en ese país. "Tuvo unos días familiares bastante complicados y nosotros como Ejecutivo, respetamos ese espacio", señaló Faval.

Por otra parte, la portavoz subrayó que el presidente Paz se ha mantenido en el país, trabajando para estabilizarlo, y criticó la manera en que Lara se comunica con la ciudadanía a través de las redes sociales. "El presidente Paz ya dijo en una entrevista que por Tik Tok no hablamos, no es serio comunicar al país por Tik Tok y esa es la postura que se está manejando", indicó, citando al diario 'El Deber'.

Los conflictos entre la Presidencia y el vicepresidente se suman a las diferencias que han surgido desde antes de la investidura de Paz, incluyendo el reciente cese de Freddy Vidovic, seleccionado por Lara como ministro de Justicia, tras revelarse una condena suspendida de tres años de cárcel de 2015 relacionada con la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde.