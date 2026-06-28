El presidente boliviano asegura que "ya le va a llegar la cárcel" a Evo Morales

Archivo - El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz (archivo) - PRESIDENCIA DE BOLIVIA - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz, ha afirmado este domingo que "ya le va a llegar la cárcel" al expresidente Evo Morales, sobre el que pesa una orden de detención por trata de personas. Además, las autoridades bolivianas acusan al exmandatario de narcotráfico y de impulsar protestas violentas.

Paz ha participado en un acto de entrega de un proyecto de agua en el sur de Cochabamba en el que ha criticado los recientes bloqueos de organizaciones sociales que pedían su dimisión, a lo que los asistentes corearon "cárcel para Evo". Paz respondió con un "Ya le va a llegar la cárcel".

De hecho, ha apuntado que, en caso de ser vecino de Evo Morales, no se sentiría seguro con su familia. "Si hay un vecino, quiero que me entiendan de esta manera, pero también le hablo a las familias que conviven cerca de ese liderazgo (de Evo Morales). Si yo tengo una hija menor en mi casa y él (Evo) fuera mi vecino, yo no estaría seguro, porque eso es lo que no queremos", ha insinuado.

Para Paz es importante tener como vecinos a "gente que respete a la familia, que respete a nuestros hijos, que respeta las leyes, que respete a la institucionalidad". "Tiene que volver el respeto a la moralidad, a la ética, a la convivencia", ha argumentado.

Paz ha explicado que Cochabamba es clave para la propuesta de corredor bioceánico que tiene intención de presentar este mismo lunes al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al de Chile, José Antonio Kast. "Bolivia es el mejor corredor bioceánico para que las economías se junten, pero además que hay el compromiso, seguro, de que Cochabamba va a defender el destino de Cochabamba y de la patria", ha apelado.

El mandatario ha asegurado que trasladará a Lula y a Kast que "Bolivia está para hacer negocios, Bolivia está para producir, Bolivia está para el comercio, Bolivia está para que salgamos al mundo y el mundo venga a Bolivia".

"Ya basta de que las industrias se vayan del país. Ya basta que uno o dos señores desde el Chapare quieran cerrar las carreteras y no permitan construir ni desarrollar la patria. Para eso vamos a construir carreteras, puentes, hospitales, colegios, para que el boliviano se sienta digno de su destino", ha prometido.

Actualmente pesa sobre Morales una orden de aprehensión por un caso relacionado con trata de personas con agravante por la relación que mantuvo con una entonces menor de edad durante el final de su etapa presidencial.

Morales, que se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bien custodiado por sus seguidores, no ha acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las que viene acusando, desde la etapa del expresidente Luis Arce, de haber preparado un caso en su contra.