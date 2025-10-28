El presidente electo en Bolivia advierte a Arce que no salga del país y anticipa que le pedirá muchas explicaciones

Archivo - El presidente electo de Bolivia advierte a Arce de que no deje el país: "Vamos a pedirle muchas explicaciones" - Javier Mamani / Xinhua News / ContactoPhoto

BOLIVIA, 28 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, minimizó la potencial ausencia del actual presidente Luis Arce en la ceremonia de traspaso de mando programada para el 8 de noviembre. Sin embargo, Paz solicitó a Arce que permanezca en el país después de dicha fecha, argumenta su necesidad de obtener varias explicaciones del mandatario saliente.

"Si no quiere ir, que no vaya; si no quiere ir al proceso, no importa, está bien, cada uno tiene derecho a su decisión, pero que no se vaya del país", expresó Paz durante una entrevista concedida a Bolivisión. El futuro presidente boliviano recalcó la importancia de la presencia de Arce en el país, indicando que existen "muchas explicaciones" pendientes acerca de diversas incertidumbres que rodean al estado de la administración actual.

Paz señaló que aunque Arce está ampliamente invitado al evento de traspaso, es crucial que este “dé la cara” ante la nación, particularmente por su papel como presidente y ministro de Economía en casi todo el gobierno de Evo Morales, lo cuales lo colocan como conocedor de las raíces de la crisis que atraviesa el país. "Cuando estás en las filas esperando gasolina y diésel, cuando estamos como estamos, sabemos que no se tomaron las decisiones para estabilizar y reorganizar nuestra economía, nuestra sociedad y la política", criticó.

Este llamado resalta la expectativa de Paz por una transición de poder transparente y la búsqueda de responsabilidades en la administración saliente sobre los desafíos actuales que enfrenta Bolivia.