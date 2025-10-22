BOLIVIA.- El presidente electo de Bolivia anuncia la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos

BOLIVIA, 20 Oct (EUROPA PRESS)

Rodrigo Paz, el presidente electo en Ecuador, manifestó el lunes su decisión de normalizar las relaciones con Estados Unidos, dando fin a 17 años de distanciamiento durante los cuales estuvo al frente el Movimiento Al Socialismo (MAS). "Esa relación (con Estados Unidos) se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad", expresó Paz en su primer encuentro con la prensa luego de su victoria en la segunda vuelta electoral del domingo.

Paz, que se prepara para asumir el cargo, se propuso mejorar la imagen del país en el escenario internacional tras calificar de "absoluto fracaso" los 20 años de administración del MAS. "Creo que vamos a tener una relación fluida y compromisos de cooperación y de trabajo conjunto para ambas naciones y de beneficio para ambas naciones", agregó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Paz el domingo por la noche, proponiendo un nuevo capítulo en la cooperación bilateral centrada en intereses estratégicos comunes. Líderes de naciones como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay o Chile también extendieron sus felicitaciones al presidente electo Paz.