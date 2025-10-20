El presidente electo de Bolivia contacta con EEUU y otros "países amigos" para el envío de combustible

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes que ha iniciado contactos con Estados Unidos y otros "países amigos" para intentar garantizar el suministro de combustibles para el país, sumido en una grave crisis por la escasez de carburante.

"Estamos hablando especialmente con el Gobierno de los Estados Unidos. Creo que esto es muy importante. Hemos hablado con el secretario adjunto del gobierno americano", ha declarado Paz a los micrófonos de medios bolivianos.

"Iniciamos públicamente las gestiones para que junto a países amigos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, puedan colaborarnos a partir del 9 de noviembre (para) resolver las largas filas que tenemos con el problema de los hidrocarburos", ha añadido. "Esta mañana hemos tenido varias llamadas con estas naciones amigas para poder cumplir con este propósito", ha insistido.

Paz ha explicado que "estamos coordinando de la mejor manera que llegue ese tan necesario hidrocarburos y poder a partir de ello darle tranquilidad a la población".

Además, Paz ha anunciado el inicio del proceso de transición en coordinación con el Gobierno del presidente saliente, Luis Arce. "Ayer fue el día del voto. Hoy es un día de trabajo. Desde temprano, junto a nuestro equipo, hemos empezado a generar esta transición", ha explicado.

"Hablé con el presidente (Luis) Arce y hemos coordinado que tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de Exteriores serán los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos", ha indicado.