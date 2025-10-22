Presidente electo boliviano solicita envío de combustible a EEUU y otros países amigos

El presidente electo de Bolivia contacta con EEUU y otros "países amigos" para el envío de combustible - Europa Press/Contacto/Diego Rosales

BOLIVIA, 20 Oct (EUROPA PRESS)

Rodrigo Paz, el recién electo presidente de Bolivia, comunicó este lunes el inicio de diálogos con Estados Unidos y otros países aliados con el objetivo de asegurar el aprovisionamiento de combustibles, en un momento en que el país enfrenta una severa crisis debido a la falta de estos insumos.

"Estamos hablando especialmente con el Gobierno de los Estados Unidos. Creo que esto es muy importante. Hemos hablado con el secretario adjunto del gobierno americano", señaló Paz a medios locales, resaltando la importancia de estas conversaciones en medio de la crisis energética que afecta a Bolivia.

Asimismo, el presidente electo manifestó que "Iniciamos públicamente las gestiones para que junto a países amigos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, puedan colaborarnos a partir del 9 de noviembre para resolver las largas filas que tenemos con el problema de los hidrocarburos". Paz incidió en la activa comunicación mantenida esta mañana con dichas naciones para avanzar en este objetivo.

Paz explicó que el objetivo de estas coordinaciones es lograr que "llegue ese tan necesario hidrocarburos y poder a partir de ello darle tranquilidad a la población", evidenciando la prioridad de su gobierno por atender esta crisis.

En otro orden de ideas, Paz anunció el arranque del proceso de transición gubernamental en colaboración con el gobierno saliente de Luis Arce. "Ayer fue el día del voto. Hoy es un día de trabajo. Desde temprano, junto a nuestro equipo, hemos empezado a generar esta transición", informó, destacando la importancia de un cambio de mando organizado para el país.

Finalmente, Paz indicó que se ha coordinado con el presidente Arce para que "tanto el Ministerio de la Presidencia como el Ministerio de Exteriores serán los responsables para poder generar una transición con nuestros equipos", estableciendo las bases para una transferencia de poder efectiva y eficiente.