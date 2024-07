El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presenta su dimisión

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Óscar Hassenteufel, ha anunciado este martes su dimisión al frente del organismo tan solo un día antes de una reunión prevista para este miércoles con la vista puesta en debatir posibles cambios en el calendario electoral.

Así lo ha confirmado Nelly Arista, vocal del TSE, que ha lamentado no obstante que "no es propicio que un vocal renuncie al cargo hoy o mañana". No obstante, ha señalado que Hassenteufel ha trasladado su dimisión "verbalmente", la cual ha sido calificada de "irrevocable".

La autoridad electoral ha indicado que su renuncia --a todas luces presentada por motivos personales-- será abordada durante la próxima sesión, si bien no ha dado fechas al respecto. Asimismo, ha insistido en seguir adelante con la "agenda democrática" del país.

El Tribunal Supremo Electoral tiene previsto llevar a cabo durante la jornada de hoy un Encuentro Multipartidario por la Democracia, en el cual espera poner sobre la mesa el debate sobre cuestiones como la organización de elecciones primarias y la composición del censo electoral, entre otras cuestiones.