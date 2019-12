Bolivia.- La primera jornada de recepción de candidaturas para vocal del TSE de Bolivia cierra sin postulantes

Publicado 01/12/2019 7:46:35 CET

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia ha cerrado este sábado la primera jornada de recepción de candidaturas para vocal del Tribunal Supremo Electoral del país sin ningún postulante.

"Hasta las 19.00 horas (hora local) de este primer día la Comisión de Constitución no recibió ni una sola postulación", ha señalado un comunicado institucional recogido por la agencia de noticias boliviana ABI.

El reglamento para la convocatoria y elección de vocales del TSE establece 20 días para la elección. Los vocales serán los encargados de convocar las nuevas elecciones tras la anulación de los comicios del 20 de octubre por las "irregularidades" del proceso y cuyos resultados originaron la crisis política en la que está inmersa el país.

La convocatoria establece que no pueden postularse a vocal del TSE quienes ocupen un cargo público en cualquier entidad estatal y que no hayan renunciado tres meses antes del día de la postulación. Tampoco quienes hayan sido dirigentes o candidatos en alguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación. Además, los aspirantes deben acreditar no haber militado en política en los últimos diez años.

LA CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA

La crisis política en Bolivia se desató tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en las que el ahora expresidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un "fraude gigantesco". La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló "irregularidades".

Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el antiguo mandatario y la renuncia de otros altos cargos.

Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un "golpe de Estado".

Áñez promulgó el domingo la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de las elecciones, norma que prevé que ni Morales ni su exvicepresidente, García Linera, podrán ser candidatos.