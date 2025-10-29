Rodrigo Paz solicita apoyo a Bukele para construir más cárceles en Bolivia: "Vamos a necesitar muchas"

BOLIVIA, 29 Oct (EUROPA PRESS)

En una reciente entrevista para Bolivisión, el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, relató una conversación telefónica que mantuvo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien le extendió una felicitación por su triunfo electoral. Durante la llamada, Paz solicitó apoyo a Bukele en materia de gestión carcelaria, destacando la necesidad de ampliar la infraestructura penal en Bolivia. "Le dije 'ayúdame con las cárceles que vamos a necesitar muchas acá'", compartió Paz, mostrándose sorprendido por la cordialidad y franqueza de su homólogo salvadoreño.

Asimismo, Paz indicó que Bukele asistirá a su ceremonia de investidura prevista para el 8 de noviembre en La Paz, un evento que contará con la participación de representantes de aproximadamente 20 países y socios comerciales. Este hecho fue subrayado por la diputada Catherine Pinto, del Partido Demócrata Cristiano, liderado por Paz, quien resaltó la importancia de la llegada de agregados comerciales de estos países para Bolivia.

Sin embargo, la administración de Bukele ha enfrentado críticas por su manejo del sistema carcelario, caracterizado por condiciones que incluyen la incomunicación prolongada, hacinamiento extremo, y falta de acceso a servicios médicos básicos, según denunció Amnistía Internacional. La ONG expresó preocupación por lo que considera una estrategia deliberada para infundir miedo y subyugar a las personas detenidas y sus comunidades, destacando un entorno cada vez más restrictivo para el espacio cívico en El Salvador.