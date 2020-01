Bolivia.- Un senador de la coalición de Piñera le pide que declare 'persona non grata' a Morales ante su viaje a Chile

Publicado 08/01/2020 18:05:22 CET

Bolivia.- Un senador de la coalición de Piñera le pide que declare 'persona non

Bolivia.- Un senador de la coalición de Piñera le pide que declare 'persona non - Jair Cabrera Torres/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un senador de Chile Vamos, la coalición de centro-derecha que sostiene al Gobierno de Sebastián Piñera, ha pedido este miércoles al presidente que declare 'persona non grata' al ex mandatario boliviano Evo Morales para que no pueda entrar al país, a donde podría viajar para participar en un foro sobre Derechos Humanos.

El origen de la polémica es la invitación a Morales para que sea el anfitrión del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, un evento organizado por la comisión de Derechos Humanos del Senado chileno que tendrá su primera edición entre el 23 y el 25 de enero en el Congreso de Santiago.

Además de Morales, está invitado como ponente el ex juez español Baltasar Garzón, que ha asumido la defensa del líder indígena, denunciado por sedición y terrorismo en Bolivia y por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Penal Internacional (TPI).

El Foro Latinoamericano pretende "ser el inicio de una serie de encuentros orientados a abordar el descontento ciudadano en el mundo por un sistema político, económico y social", según han informado los organizadores, citados por CNN Chile.

"Evo Morales, no eres bienvenido en Chile", ha dicho en Twitter el senador Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos políticos que forman Chile Vamos.

Moreira ha pedido a Piñera que Morales "sea declarado por el Gobierno 'persona non grata'" para que no pueda entrar en Chile. Y, en el caso de que lo haga, ha recomendado al Ejecutivo de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que "solicite una orden de detención internacional" para que pueda ser arrestado en suelo chileno.

Morales, que dimitió el pasado 10 de noviembre después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) informara sobre "irregularidades" en las elecciones presidenciales del 20 de octubre, considera que entonces fue víctima de un golpe de Estado orquestado por la derecha boliviana y sus aliados en la región y que ahora lo es de una persecución política.

El MAS de Morales y el nuevo Gobierno de Áñez llegaron a un acuerdo en el Congreso para celebrar nuevas elecciones, si bien vetaron expresamente al antiguo mandatario, que se limitará a dirigir la campaña del MAS desde Argentina, donde está refugiado.