TSE boliviano confirma que los resultados electorales se conocerán la noche del domingo

BOLIVIA, 15 Oct (EUROPA PRESS)

Este domingo 18 de octubre, Bolivia decidirá en una segunda vuelta electoral quién será su mandatario para los próximos cinco años, enfrentando al expresidente Jorge Tuto Quiroga y a Rodrigo Paz. Daniel Atahuichi, miembro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó que los resultados preliminares se darán a conocer alrededor de las 20.00 horas del mismo día, tras haberse contado el 98% de los votos, mientras que el cómputo oficial se esperaría para el miércoles 22 a más tardar.

Las elecciones tendrán lugar en un contexto de tensión social, exacerbado por niveles elevados de inflación y una notable escasez de divisas y combustible en el país. Dichas condiciones han provocado reacciones políticas significativas, especialmente de Paz, quien tras sorprender como ganador de la primera vuelta con el Partido Demócrata Cristiano, acusó al presidente actual, Luis Arce, de ocultar reservas de hidrocarburos. "Le ordeno al presidente, como boliviano, que libere los hidrocarburos que están guardando para generar zozobra en la población y en la democracia", manifestó Paz, igualmente señalando a Quiroga, su oponente de turno, de estar coludido con el actual gobierno.

El proceso electoral se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, en respuesta al clima de agitación que vive Bolivia. Cabe destacar que este evento podría significar el fin de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), tras los resultados obtenidos en la primera votación realizada en agosto. Ambos candidatos, Paz y Quiroga, han protagonizado una campaña marcada por intercambios de acusaciones, particularmente en lo que respecta a sus vínculos con el MAS, preparando el escenario para una jornada electoral de resultados inciertos.