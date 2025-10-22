La UE celebra la elección de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia y busca reforzar lazos bilaterales

Bolivia.- La UE felicita a Rodrigo Paz como presidente electo y espera profundizar las relaciones con Bolivia - Diego Rosales / Zuma Press / ContactoPhoto

BOLIVIA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

La Unión Europea ofreció sus felicitaciones a Rodrigo Paz, tras ser electo como el nuevo presidente de Bolivia en las recientes elecciones, realizadas el domingo. Desde Europa, manifestaron su interés en afianzar vínculos con el gobierno del país andino, potenciando las relaciones bilaterales en diversas áreas.

A través de un comunicado oficial, el bloque europeo destacó la claridad de los resultados provisionales anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, extendiendo así sus felicitaciones al presidente Paz. Además, subrayaron su deseo de trabajar de cerca con su administración.

La organización no dejó de lado sus congratulaciones hacia las autoridades electorales bolivianas por la conducta democrática y organizada del proceso electoral.

En palabras de la Unión Europea, “Bolivia y la UE comparten el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Estamos comprometidos a profundizar nuestra relación en todas las áreas de interés mutuo, con un enfoque en inversiones sostenibles para fomentar las transiciones verde, digital y justa”.

El presidente Paz, considerado como un líder moderado y dispuesto al diálogo, basó su campaña en la apertura hacia diversos sectores sociales, en un contexto de notable inestabilidad social en Bolivia.

Ahora, Paz enfrenta el desafío de atender las demandas de una población que clama por soluciones inmediatas ante una grave crisis económica, y el restablecimiento de la credibilidad en las instituciones del país, especialmente en el ámbito de la justicia.