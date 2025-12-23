Vicepresidente de Bolivia se opone al presidente y lo acusa de aliarse con corruptos

Archivo - Bolivia.- El vicepresidente de Bolivia se declara en oposición y acusa al presidente de "juntarse con corruptos" - Europa Press/Contacto/Luis Gandarillas - Archivo

BOLIVIA, 23 Dec (EUROPA PRESS)

En un sorprendente giro de los acontecimientos políticos de Bolivia, el vicepresidente Edman Lara expresó públicamente este miércoles su discrepancia con el presidente Rodrigo Paz, criticándolo por favorecer intereses de élites económicas y mantener cercanía con figuras corruptas. Este anuncio marca el punto más evidente de una fractura en la relación entre ambos líderes, que ya daba señales de tensión desde su inicio en el poder.

A través de una publicación en TikTok, medio por el cual suele comunicarse directamente con la población, Lara afirmó su posición como un opositor al gobierno actual, aunque aseguró buscar una oposición constructiva. "Hay gente que dice que yo no soy parte del Gobierno y que soy oposición, pues cuánta razón tiene: soy oposición, pero oposición constructiva", manifestó el vicepresidente, dejando en claro su postura crítica pero propositiva.

Además, Lara subrayó su compromiso con la lucha contra la corrupción y lanzó un firme aviso al presidente Paz, indicando que no se mantendrá al margen ante cualquier indicio de corrupción durante el tiempo que dure su mandato. "Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz, pues hecho de corrupción que detecte será denunciado, no voy a callar", declaró el vicepresidente.

Las recientes declaraciones no son sino la continuación de un historial de desacuerdos notorios entre ambos funcionarios, los cuales se intensificaron tras el rechazo presidencial a la propuesta de Freddy Vidovic como ministro de Justicia, impulsada por Lara. Esta situación culminó recientemente con el anuncio del vicepresidente de tomar acciones en el Parlamento en contra de la política económica del gobierno, criticando específicamente la eliminación del subsidio al diésel. Lara argumenta que esta medida solo generará "más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar".

Este episodio refleja las crecientes divisiones internas dentro del Ejecutivo boliviano, y plantea interrogantes sobre la estabilidad y dirección futura de la gestión gubernamental en un contexto de descontento social y exigencias de transparencia y equidad.