Vicepresidente boliviano anuncia inicio de acciones penales contra expresidente Luis Arce

BOLIVIA, 2 Dec (EUROPA PRESS)

El vicepresidente boliviano, Edman Lara, anunció el comienzo de "procesos penales" contra el ex presidente Luis Arce, argumentando que el antiguo mandatario debe responder "por todo el daño" causado al país. En un firme movimiento, las actuales autoridades están impulsando "un juicio de responsabilidades" contra Arce, quien ejerció la presidencia desde 2020 hasta noviembre de 2025.

"Quiero anunciar que he instruido al Departamento Jurídico iniciar procesos penales al expresidente Luis Arce Caracora. Luis Arce Catacora va a responder por todo el daño que le ha hecho al país", expresó Lara. "También vamos a promover un juicio de responsabilidades, porque no se va a salvar", añadió.

Este tipo de juicio, vigente en Bolivia desde una ley aprobada en 2010, permite procesar a altos funcionarios, incluidos el presidente o vicepresidente, por delitos cometidos durante su gestión.

"No se van a salvar todos los corruptos que le han hecho daño este país, que han encarcelado gente inocente, que se han robado la plata de los bolivianos y que nos han dejado económicamente mal", afirmó Lara. Asimismo, anunció que se presentarían denuncias contra otros ex altos cargos del país por actos de corrupción.

Entre las figuras a ser investigadas, Lara mencionó al exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, los excomandantes de la Policía Johnny Aguilera y Augusto Russo, y otros que, según él, "le han hecho daño a la patria".

"Nadie, pero absolutamente nadie, va a quedar impune", prometió Lara en un vídeo difundido en sus redes sociales, asegurando un compromiso inquebrantable con la justicia y el fin de la impunidad en Bolivia.

Este anuncio llegó tras críticas dirigidas a Lara por parte de la Presidencia boliviana, señalando su preferencia por comunicar a través de TikTok y su frecuente viaje desde que asumió el cargo, lo que fue calificado como poco serio por la portavoz gubernamental, Carla Faval.

Las tensiones políticas continúan siendo altas, destacando incluso antes de la asunción oficial de Rodrigo Paz, reflejadas en decisiones controversiales como el cese de Freddy Vidovic como ministro de Justicia, debido a una condena suspendida en su contra desde 2015 por la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde.