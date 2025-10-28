Vicepresidente electo de Bolivia pide a Paz no "emborracharse" de poder y señala dificultades para dialogar

BOLIVIA, 27 Oct (EUROPA PRESS)

Edmand Lara, el vicepresidente electo de Bolivia, expresó su preocupación este domingo, a través de una transmisión en Tik Tok, por la falta de comunicación con Rodrigo Paz, el presidente electo del país. Según Lara, ha sido difícil establecer contacto con Paz, quien dejó de responder llamadas y mensajes después de ganar la segunda vuelta electoral hace una semana. "Antes hablábamos seguido, ahora es difícil hablar con Rodrigo Paz, ya no contesta las llamadas, ya no responde los mensajes, no sé qué está pasando, quiero pensar que está ocupado", manifestó Lara, quien también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a no olvidar el compromiso con el electorado.

Lara, quien se dio a conocer a través de la misma plataforma de redes sociales, subrayó la importancia de recordar que la victoria en las urnas fue un logro del binomio que ambos conformaban y rememoró su antiguo cargo en la Policía, del cual afirmó fue expulsado por denunciar actos de corrupción. "Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder, para que no le encapsulen porque ahorita todo el mundo se le está acercando y ya es medio complicado hasta hablar con él", señaló.

El vicepresidente electo hizo énfasis en su compromiso con la población boliviana, prometiendo que no defraudará a quienes confiaron en su candidatura y asegurando que luchará contra la corrupción dentro del gobierno. Lara y Paz, bajo las siglas del Partido Demócrata Cristiano, lograron imponerse tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, obteniendo un 54,96% de los votos en esta última, frente al expresidente Jorge Tuto Quiroga.

Lara, un ex policía que se ha convertido en una importante figura en redes sociales por su labor de denuncia contra la corrupción en instituciones, junto a Paz, representante de una tradición política con gran relevancia en Bolivia, consiguieron capturar la atención del electorado, combinando el legado político y la influencia ciudadana en un fenómeno que, para algunos analistas, explica el éxito de esta propuesta electoral.