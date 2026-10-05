Bolsonaro gana la primera vuelta en Brasil con el 47% de los votos y disputará contra Lula la segunda vuelta

Archivo - Mitin del candidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, en Sao Paulo, Brasil. - Leandro Chemalle / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL) a la Presidencia de Brasil e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonario, ha ganado la primera vuelta de las elecciones en Brasil con un 47,17% de los sufragios. Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha quedado cuatro puntos por debajo (45,00%).

Al no lograr ninguno de los aspirantes la mayoría absoluta necesaria para ser elegido de manera directa, se celebrará una segunda vuelta entre estos dos candidatos el próximo 25 de octubre para elegir al futuro presidente de Brasil.

Bolsonario, con más de 55 millones de votos, ha superado a Lula en alrededor de 2,5 millones de sufragios. El candidato del PL ha ganado en los tres estados con mayor número de electores: Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, ganando estos dos últimos con más del 50% de los votos (53,02% y 51,93%, respectivamente).

Otro de los resultados de la noche ha llegado en el Senado, cámara en la que la exprimera dama y esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, ha sido electa como senadora por el Distrito Federal, en Brasilia, al obtener el 29% de los votos en las elecciones legislativas.

La familia Bolsonaro ha logrado otros tres puestos en estas elecciones. El segundo hijo del expresidente, Carlos Bolsonaro, ha sido electo como el segundo senador en el estado de Santa Catarina, mientras que Jair Renan Bolsonaro --también hijo del expresidente-- obtuvo un escaño en la Cámara de Diputados por ese mismo estado y Renato Bolsonaro --hermano de Jair-- ha sido elegido como diputado federal por Sao Paulo.

Estos datos figuran ya como definitivos con el 99,18% escrutado y con 495.237 secciones electorales totalizadas de las 499.248 habilitadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano máximo responsable del proceso.

Según detalla el último boletín oficial, la participación se sitúa en el 78,93%, con un 1,84% de votos en blanco y un 2,93% de sufragios nulos. En Brasil, el derecho a voto es opcional a partir de los 16 años y de carácter obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años.