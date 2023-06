Boluarte guarda silencio ante las preguntas de las víctimas en su comparecencia por las muertes en las protestas en Perú

Archivo - May 5, 2023, LIMA, PERU: Entrevista a la Presidenta de la República, Dina Boluarte en palacio de gobierno..FOTOS: ALONSO CHERO

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, no ha respondido a ninguna de las preguntas de los fiscales ni de los abogados de las víctimas de las protestas antigubernamentales durante su comparecencia del martes ante la Fiscalía, según ha trascendido este miércoles en la prensa local.

Boluarte acudió a la sede de la Fiscalía en Lima para declarar en el marco de la investigación en contra suya y del primer ministro, Alberto Otárola, por los delitos de homicidio por la muerte de medio centenar personas durante las protestas de principios de año, tras el arresto y detención del expresidente Pedro Castillo.

A pesar de que la defensa de la mandataria afirmó en los días previos que no se acogería a su derecho a no declarar, durante su comparecencia se desdijo y optó por no responder a las preguntas de la acusación, según ha revelado el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, en su cuenta de Twitter.

Rivera ha contado que las preguntas a las que sí accedió responder Boluarte fueron "muy pocas", "absolutamente generales" y "fáciles de responder", mientras que "no hubo ninguna por parte de la Fiscalía" y "no aceptó preguntas de los agraviados".

Al mismo tiempo ha revelado que la presidenta "no reconoce ninguna responsabilidad", ni tampoco haber dado órdenes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, cuya represión ha sido constatada y denunciada en un último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó lo ocurrido de "masacre".

Tres horas después de su llegada, Boluarte abandonó la sede del Ministerio Público tal y como llegó, en su vehículo oficial y escoltada por dos furgonetas de la Policía Nacional, mientras a las puertas, se situaba un fuerte operativo policial y una pequeña multitud la acusaba de "asesina" y "vende patrias".