Bolvia.- Evo Morales dimite como presidente de Bolivia

Publicado 10/11/2019 22:01:06 CET

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado este domingo su renuncia como presidente después de que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya pedido la repetición de las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

"Nuestro gran deseo es que vuelva la paz social (...). el mundo entero que sepa cómo grupos oligárquico conspiran contra la democracia", ha declarado Morales en su discurso de renuncia.

Además, se ha referido a los líderes opositores Carlos Mesa y Fernando Camacho. "Espero que Mesa y Camcho y otros comités cívicos no maltraten, no perjudiquen, no engañen con mentiras, no utilicen al pueblo con prevendas", ha afirmado.

