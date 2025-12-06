Publicado 06/12/2025 18:04

Bomberos trabajan para sofocar un incendio forestal en la zona del embalse de Guadalest

Bomberos trabajan para sofocar un incendio en la zona del embalse de Guadalest
Bomberos trabajan para sofocar un incendio en la zona del embalse de Guadalest - GVA 112

ALICANTE 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos trabajan para sofocar un incendio originado este sábado en la zona del embalse de Guadalest, en la provincia de Alicante, que ha obligado a activar la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

El aviso se ha recibido poco antes de las 15.00 horas y hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, vehículo de jefatura de Benidorm, autobomba y nodriza forestal de Benidorm con ocho bomberos, según ha informado el Consorcio Provincial.

El foco de fuego se ha localizado en un pinar junto al embalse y posteriormente se han incorporado dos medios aéreos, avión de carga en tierra y helicópetro A-3 de Generalitat y tres unidades más de Bomberos forestales de la Administración autonómica.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Contador

Contenido patrocinado