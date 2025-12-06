Bomberos trabajan para sofocar un incendio forestal en la zona del embalse de Guadalest

Bomberos trabajan para sofocar un incendio en la zona del embalse de Guadalest - GVA 112

ALICANTE 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos trabajan para sofocar un incendio originado este sábado en la zona del embalse de Guadalest, en la provincia de Alicante, que ha obligado a activar la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF).

El aviso se ha recibido poco antes de las 15.00 horas y hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos forestales de la Generalitat, vehículo de jefatura de Benidorm, autobomba y nodriza forestal de Benidorm con ocho bomberos, según ha informado el Consorcio Provincial.

El foco de fuego se ha localizado en un pinar junto al embalse y posteriormente se han incorporado dos medios aéreos, avión de carga en tierra y helicópetro A-3 de Generalitat y tres unidades más de Bomberos forestales de la Administración autonómica.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.