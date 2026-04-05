Los Bombers dan por controlado el incendio forestal en Capafonts (Tarragona)

Imagen del incendio forestal en Capafonts (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado sobre las 15.30 horas de este domingo el incendio forestal originado en Capafonts (Tarragona), cerca del Pont de Goi, en el que han trabajado desde las 11.53 horas cuando han recibido el aviso.

Los bomberos continúan trabajando en la zona con 15 dotaciones y hacen descargas aéreas de agua con aviones de vigilancia y ataque, según han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Según ha explicado el cuerpo la zona es accidentada y han trabajado para que el fuego no quedara enclavado en barrancos o lugares de difícil acceso.