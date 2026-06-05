Los Bombers estabilizan el incendio de una nave de Honda en Santa Perpètua (Barcelona)

Columna de humo de la nave industrial Honda - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de una nave de Honda en el polígono industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), declarado este viernes a las 15 horas y que obliga a mantener 30 dotaciones terrestres para poder controlarlo, informan en un mensaje en 'X'.

Según ha explicado en declaraciones '3Cat' recogidas por Europa Press, el alcalde del municipio, Juan Carlos Mingueza, uno de los posibles indicios sobre el inicio de este incendio apunta a unas placas fotovoltaicas en el tejado de la nave, cuya cubierta ha colapsado totalmente.

Por ello, los bomberos trabajan desde el exterior, con autoescaleras y lanzando agua para tratar de controlar el incendio; por otro lado, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Procicat y ha activado la Unidad Operativa Territorial.