Boric recibe al embajador chileno en Venezuela tras su expulsión y reitera que no reconoce el "triunfo" de Maduro

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha recibido este sábado en el Palacio de La Moneda al embajador del país en Venezuela, Jaime Gazmuri, tras ser expulsado por el Gobierno de Nicolás Maduro y ha insistido en que no respaldará la "victoria" del mandatario hasta que no se verifiquen de forma independiente los resultados de las urnas.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Boric ha criticado la expulsión de Gazmuri y del resto del personal diplomático, tildándola de "intempestiva" e "injustificada".

"Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes", ha declarado en la misma publicación.

Asimismo, el mandatario chileno ha exhortado a "respetar íntegramente los Derechos Humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia".

Las declaraciones de Boric llegan después de que su ministro de Asuntos Exteriores, Alberto van Klaveren, haya afirmado este mismo sábado que es "prematura" cualquier proclamación de un vencedor en las elecciones presidenciales de Venezuela, vaticinando "probable" la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González.

La expulsión del personal diplomático chileno en Venezuela se produjo este martes después de que Chile se negara a reconocer el triunfo de Maduro en las recientes elecciones presidenciales, cuyo resultado fue anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.