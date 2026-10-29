Cuatro militares italianos muertos y once heridos al estrellarse en Bosnia un helicóptero de la EUFOR

Archivo - 09 April 2026, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo: Lieutenant General Christian Freuding (C), Inspector General of the German Army, steps out of a Boeing CH-47 Chinook helicopter during a visit to the German contingent of EUFOR Althea. The EU force mo - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro militares italianos han muerto este jueves (dos soldados y dos cooperantes del Cuerpo Militar Voluntario de Cruz Roja) y otros once han resultado heridos al estrellarse, por causas bajo investigación, un helicóptero de la operación EUFOR Althea, la misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, en el norte del país balcánico.

El aparato, un helicóptero de transporte Chinook CH-47, se ha estrellado en torno a las 16.00 en la localidad de Gorica, cerca de Brcko, según informa el portal de noticias bosnio Raport. A bordo de la aeronave se encontraban en total 15 personas. Los once heridos están recibiendo los cuidados necesarios y, en este momento, ninguno de ellos se encuentra en peligro de muerte, según el Ministerio de Defensa italiano.

La EUFOR es el despliegue militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y se encarga de aplicar el acuerdo de Dayton que puso fin a la guerra de Bosnia. El contingente de la operación Althea está formado por unos 1.100 efectivos de unos 24 países.

El Ministerio de Defensa ha confirmado finalmente el balance a través de un comunicado en redes sociales después de que la primera ministra del país, Giorgia Meloni, avanzara al poco de ocurrir el siniestro sus condolencias a las familias de las víctimas en lo que describió como "un trágico accidente".

"Mi pensamiento va a las víctimas, a sus familias y a todos aquellos que, comprometidos en la misión por la paz y la estabilidad de la región, están viviendo horas de angustia. A ellos va mi más sincera cercanía y la del Gobierno italiano", ha manifestado.

A las condolencias se ha sumado también el presidente del país, Sergio Mattarella y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. "Europa se encuentra en plena solidaridad con Italia en este momento tan difícil. Seguimos en estrecho contacto con la Comandancia de la EUFOR y nuestros representantes de la UE en el terreno", ha indicado.