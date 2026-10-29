Un helicóptero militar italiano de operación EUFOR Althea se estrella en el norte de Bosnia

Archivo - 09 April 2026, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo: Lieutenant General Christian Freuding (C), Inspector General of the German Army, steps out of a Boeing CH-47 Chinook helicopter during a visit to the German contingent of EUFOR Althea. The EU force mo - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero italiano de la operación EUFOR Althea, la misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, se ha estrellado este jueves por causas bajo investigación, según ha informado el Ministerio de Defensa del país transalpino.

De momento no existe confirmación oficial de muertos o heridos pero la primera ministra del país, Giorgia Meloni, ya ha publicado un mensaje de condolencias que habla de "víctimas" en un "trágico accidente".

"Mi pensamiento va a las víctimas, a sus familias y a todos aquellos que, comprometidos en la misión por la paz y la estabilidad de la región, están viviendo horas de angustia. A ellos va mi más sincera cercanía y la del Gobierno italiano", ha manifestado.

El aparato, un helicóptero de transporte Chinook CH-47, se ha estrellado en la localidad de Gorica, cerca de Brcko, durante una operación de rutina, según informa el portal de noticias bosnio Raport.

La EUFOR es el despliegue militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y se encarga de aplicar el acuerdo de Dayton que puso fin a la guerra de Bosnia.

El contingente de la operación Althea está formado por unos 1.100 efectivos de unos 24 países.

A las condolencias se ha sumado también la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. "Europa se encuentra en plena solidaridad con Italia en este momento tan difícil. Seguimos en estrecho contacto con la Comandancia de la EUFOR y nuestros representantes de la UE en el terreno", ha indicado.