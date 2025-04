Kallas ve "inaceptable" intentos de romper Bosnia y achaca la crisis constitucional a República Srpska

La representante serbobosnia de la Presidencia contesta a Kallas que "nadie" en la República de Sprska ha hecho "nada"

BRUSELAS, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado este martes de "inaceptable" cualquier intento de romper Bosnia y Herzegovina y ha responsabilizado a los dirigentes de la República Srpska, aunque sin mencionar al presidente Milorad Dodik, de la crisis constitucional en el país balcánico.

"El entorno de seguridad es estable, pero también muy frágil, mientras el país se enfrenta a una grave crisis constitucional. Los dirigentes de la República Srpska están socavando el orden constitucional y jurídico, amenazando las libertades fundamentales de todos los ciudadanos", ha denunciado la Alta Representante en un mensaje a las tropas europeas desplegadas en el marco de la operación EUFOR/Althea.

En este sentido, ha atribuido a dirigentes serbosnios "acciones que contradicen los compromisos que Bosnia y Herzegovina en su camino hacia la UE", lamentando que el país está a un paso de poder abrir negociaciones de adhesión pero esta crisis lastra su senda europea.

En una posterior comparecencia de prensa tras reunirse con la Presidencia tripartita, la jefa de la diplomacia europea ha insistido en que la Constitución bosnia es "la piedra angular" y "debe respetarse".

"Cualquier acción que socave la integridad territorial, la soberanía y el orden constitucional o las instituciones del Estado es peligrosa e inaceptable. En particular, la legislación y las iniciativas recientes en la República Srpska socavan la labor de las instituciones y su capacidad de dar resultados", ha resumido, al tiempo que ha valorado que los funcionarios y agentes serbobosnios hayan resistido a las "presiones políticas" para no salirse de las instituciones nacionales, en unas declaraciones que han sido contestadas directamente por la presidenta serbobosnia, Zeljka Cvijanovic.

RESPUESTA DE LÍDER SERBOBOSNIA

Así la dirigente aliada de Dodik ha señalado que ni la Constitución ni los acuerdos de Dayton dicen que un "extranjero no elegido" pueda ejercer de legislador en Bosnia, en referencia al Alto Representante, Christian Schmidt, al que ha acusado de "imponer" leyes en el país.

Cvijanovic ha respondido a Kallas que "nadie" en la República de Sprska ha hecho "nada" para socavar el orden constitucional en el país. "Ni una sola cosa", ha zanjado. "Estoy en desacuerdo con que un internacional no elegido dé un paso adelante en lugar de las autoridades nacionales. El problema surgió cuando Christian Schmidt cambió la ley", ha asegurado, subrayando que la adhesión a la UE tiene que ser un producto del "compromiso interno", basarse "solo en la legislación europea" y no usarse para dirimir cuestiones internas.

El primer viaje de Kallas a la región coincide con la escalada de las tensiones internas en Bosnia tras la orden de detención emitida contra Dodik, líder de una de las dos entidades que conforman Bosnia y Herzegovina, por "atacar el orden constitucional" al negarse a acatar varias resoluciones judiciales.

En sus respectivos mensajes, el presidente bosnio, Denis Becirovic, ha pedido acciones contra los dirigentes serbobosnios por el pulso planteado y ha comparado la situación en Bosnia con España, donde "el orden constitucional fue amenazado y el Estado respondió".

"Aquellos que lo socavaban deben ser objeto de sanciones. Lo mismo para Bosnia y Herzegovina, tenemos que aunar fuerzas para poner fin a este intento", ha señalado, indicando que estos grupos quieren bloquear el camino a la UE y su horizonte pasa por unirse a los BRICS.

Por su parte, el presidente bosniocroata, Zeljko Komsic, ha recalcado que la orden de detención contra Dodic fue emitida por un tribunal en Sarajevo. "No esperes que degrademos las resoluciones de las instituciones de este país inventando excusas para no acatarlas", ha argumentado. "Las sentencias judiciales, nos gusten o no, deben cumplirse. Y eso es todo", ha concluido.

MENSAJE A LAS TROPAS EUROPEAS

Previamente, ante las fuerzas europeas, la responsable de Exteriores de la UE ha reiterado que el bloque no "tolerará ninguna amenaza a la integridad territorial, la soberanía y el orden constitucional" de Bosnia. "Cualquier intento de romper el país es inaceptable", ha recalcado, en un claro mensaje a las intenciones separatistas de la República Srpska.

En todo momento Kallas ha reivindicado el papel de la operación EUFOR/Althea, insistiendo en que resulta un "gran ejemplo" en un momento en el que la UE está enfocada en reforzar su seguridad y ser capaz de actuar en el escenario de turbulencias geopolíticas.

"Sabéis mejor que la mayoría lo que se necesita para mantener la paz y la seguridad en tiempos peligrosos. Sabéis que establecer la paz requiere esfuerzos diplomáticos, pero que se mantiene con la fuerza", ha indicado la ex primera ministra de Estonia.

SENDA EUROPEA DE BOSNIA

Kallas ha defendido que el pueblo bosnio merece "estabilidad y prosperidad", dos objetivos a los que el país tendrá garantizado si se acerca a la UE. "La UE seguirá siendo siempre el socio más estable, fiable y previsible de este país. En todos los retos a los que se ha enfrentado el país, siempre ha encontrado el apoyo de la UE y el respaldo de la OTAN", ha recalcado.

"Mi mensaje es muy sencillo. Nos preocupamos profundamente por este país y por su futuro europeo. Los líderes políticos deben trabajar juntos para resolver los problemas", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "la retórica incendiaria y las acciones divisivas son peligrosas" y suponen una "amenaza directa" para Bosnia.