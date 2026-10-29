Bosnia.- Un helicóptero italiano de operación EUFOR Althea se estrella en el norte de Bosnia

Archivo - 09 April 2026, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo: Lieutenant General Christian Freuding (C), Inspector General of the German Army, steps out of a Boeing CH-47 Chinook helicopter during a visit to the German contingent of EUFOR Althea. The EU force mo - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero italiano de la operación EUFOR Althea, la misión de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, se ha estrellado este jueves por causas bajo investigación, según ha informado el Ministerio de Defensa del país transalpino.

El aparato, un helicóptero de transporte Chinook CH-47, se ha estrellado en la localidad de Gorica, cerca de Brcko, durante una operación de rutina, según informa el portal de noticias bosnio Raport.

La EUFOR es el despliegue militar de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina y se encarga de aplicar el acuerdo de Dayton que puso fin a la guerra de Bosnia.

El contingente de la operación Althea está formado por unos 1.100 efectivos de unos 24 países.