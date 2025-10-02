Los abogados de Bolsonaro piden al Supremo que les permita preparar la defensa por teléfono

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha solicitado este jueves al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes que le permita poder comunicarse vía telefónica con él ya que se está poniendo en cuestión su derecho a la defensa, a la espera de agotar todo los recursos en el caso por golpe de Estado.

Los abogados han explicado que se hace complicada la defensa pues tienen la sede en Sao Paulo y Bolsonaro cumple arresto domiciliario en Brasilia. A su vez, han instado al juez a revisar la petición que enviaron hace unos días para que le fueran retiradas el resto de cautelares que se le impusieron en julio, informa G1.

Bolsonaro fue condenado a principios de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por su responsabilidad al frente de una trama golpista para mantenerle en el poder después de las elecciones de octubre de 2022. La pena solo empezará a ejecutarse una vez la defensa agote todos los recursos de apelación.

El arresto domiciliario se le impuso a primeros de agosto en respuesta a los supuestos intentos de interferir en ese proceso judicial. Un mes antes se le obligó a portar una tobillera electrónica, permanecer en su domicilio noches y fines de semana, y no utilizar redes sociales ni ponerse en contacto con otros investigados.

De Moraes decidió endurecer las medidas cautelares después de que Bolsonaro se saltara algunas de las impuestas en julio, participando a través de redes sociales en una manifestación en su apoyo y en un mitin de un político aliado.