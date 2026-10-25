Abren las urnas en Brasil para la segunda vuelta presidencial entre Flávio Bolsonaro y Lula

Colas para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil - Lucio Tavora / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 8.00 horas --12.00 horas en la España peninsular-- han abierto las urnas para que más de 158 millones de brasileños puedan votar y elegir entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el aspirante Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios para elegir al jefe del Estado.

En las décimas elecciones presidenciales desde la restauración de la democracia se enfrentan Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de extrema derecha, y Lula, candidato del Partido de los Trabajadores.

Bolsonaro parte inicialmente como favorito porque ya se impuso, aunque con estrecho margen, en la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 4 de octubre 47,03 a 45,16%, y, de materializarse su victoria, se produciría el inédito hecho de instaurar un clan familiar en el Palacio de Planalto, después de la presidencia de su padre, Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2023.

La madrasta de Flávio, Michelle Bolsonaro, y su hermano Carlos Bolsonaro tienen escaño en el senado y Jair Renan Bolsonaro, el hijo menor del expresidente, ha sido elegido como diputado federal. Contrasta esta presencia de familiares de Jair Bolsonaro con su detención hace un año y su inhabilitación en 2030 por delitos de fraude electoral y alentar el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

Este domingo se eligen además presidente y gobernador para cinco estados más y para el distrito federal de Brasilia. Unos 136 millones de brasileños tienen obligación de votar, y 22 millones tienen voto voluntario.

Lula por su parte tiene la difícil tarea de intentar por primera vez en la historia democrática del país de lograr una victoria en segunda vuelta tras no ser el más votado en primera vuelta. Si gana sería su cuarto mandato.

Las últimas encuestas publicadas el sábado por Quaest o Datafolha apuntan a una ligera ventaja de Bolsonaro (51-49%), lo que supone a nivel estadístico un empate técnico, al estar la distancia dentro del margen de error. En 2022 Lula ganó las elecciones con un 50,9% de votos frente al 49,1% de Jair Bolsonaro.