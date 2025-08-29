MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ha solicitado al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que le permita ocupar su escaño desde Estados Unidos, donde se encuentra desde finales de febrero haciendo proselitismo a favor de la liberación de su padre, acusado de golpe de Estado.

El tercero de los hijos del clan Bolsonaro ha pedido a Motta que le garantice sus "prerrogativas parlamentarias" desde el exterior ya que se encuentra fuera del país no de manera voluntaria, sino debido a la "persecución política" que enfrenta.

Diputado por Sao Paulo desde 2015, Bolsonaro está acusado por un delito de obstrucción a la justicia en el caso relacionado con la trama golpista de 2023 por el que su padre y otras siete personas de su círculo de confianza comenzarán a ser juzgados durante las primeras dos semanas de septiembre.

En el escrito enviado a Motta, Eduardo Bolsonaro ha señalado que uno de los responsables de esa persecución es un juez del Tribunal Supremo, que si bien no precisa cuál, queda claro que se trata de una referencia a Alexandre de Moraes, encargado de este y otros casos más que implican al clan familiar.

No obstante, el presidente de la Cámara ya descartó en una entrevista reciente la posibilidad de que ningún diputado pudiera ejercer sus funciones a distancia.

Bolsonaro había contado con permiso para ausentarse de su labor como parlamentario entre marzo y julio, pero desde entonces ha faltado de manera injustificada, por lo que podría perder su escaño.

Su llegada a Estados Unidos ha coincidido con un interés inusitado del presidente Donald Trump por la situación judicial del expresidente brasileño, con varios reclamos a través de los medios denunciando la supuesta persecución a la que está siendo supuestamente sometido y unas renovadas amenazas arancelarias.

Los rumores de que habría influido en la postura de Washington para imponer aranceles con el fin de lograr la liberación de su padre derivaron en la acusación que presentó la Policía y por la que podría ser detenido si regresa a Brasil.