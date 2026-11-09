Albares: "La comunidad iberoamericana está más polarizada que nunca"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante la celebración de la 16ª edición del Encuentro Empresarial Iberoamericano, en la Plaza de Toros de las Ventas, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (Esp - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido los resultados de la Cumbre Iberoamericana de Madrid a pesar de las diferencias en la comunidad iberoamericana, que, según ha señalado, está "más polarizada que nunca". Además, se ha mostrado seguro de que la "ola" que, ha dicho, "arranca en Brasil" y "sigue en Estados Unidos" también "va a seguir" en España.

Así lo ha manifestado Albares en una entrevista concedida a El País, publicada este lunes, donde, preguntado por la ausencia de una mayoría de líderes de primer nivel en la cumbre, el ministro ha afirmado que "una cumbre se mide por sus resultados".

Entre ellos, ha citado una estrategia de cooperación iberoamericana, una alianza en inteligencia artificial, un mecanismo conjunto frente a los desastres naturales y la puesta en marcha de un espacio de movilidad académica que permitirá la homologación de títulos, "una especie de Erasmus iberoamericano".

Albares ha añadido que también se ha puesto el foco en la economía de los cuidados y ha subrayado que, según el secretario general iberoamericano y la mayoría de los miembros de la comunidad, esta ha sido "la cumbre más importante desde la fundacional".

Preguntado por el presidente argentino, Javier Milei, el ministro ha recordado que el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado oficial "dejando muy claro" su posicionamiento. Según ha detallado, en él se declaraba que "no es digno de la más alta magistratura de una República hermana" dirigirse "de esa manera" e insultar al presidente del Gobierno, a las instituciones españolas y a los españoles.

Albares ha señalado que España ha actuado como secretaría y presidencia de la comunidad iberoamericana y que su política exterior busca "la unidad, el consenso, la cooperación, el diálogo". "Nunca usamos la política exterior para hacer política interior", ha subrayado.

Por otra parte, sobre una posible influencia de los resultados en Estados Unidos y Brasil sobre las elecciones españolas, el ministro ha afirmado que en España "se ventila un poco lo que se está ventilando en todas las elecciones". Ha descrito un modelo, el del Gobierno de coalición progresista, "centrado en la gente", con incrementos de las pensiones y del salario mínimo, una partida de becas "histórica" y un crecimiento económico "muy superior al de Alemania y Francia y al del resto de la UE".

Según ha señalado, ese modelo se basa además en la tolerancia, la igualdad, el respeto al derecho internacional y al multilateralismo y el rechazo de la guerra como instrumento de política exterior. Frente a él, ha indicado, hay otro que "cree en la confrontación" y en que, frente al derecho internacional, "tiene que estar la ley del más fuerte".

"Son dos modelos muy distintos. Estoy seguro de que esa ola que arranca en Brasil, sigue en Estados Unidos, va a seguir en España", ha concluido.

Por último, preguntado por los 160.000 nacionalizados con el voto suspendido por la ley de nietos, el ministro ha indicado que el voto en el exterior es "muy minoritario", por el número de personas que pueden votar y por el de quienes acuden a hacerlo, que "no llega ni siquiera al 10%". Ha apuntado que su impacto electoral está "por debajo del 1%" y que en 2023 cambió solo un diputado, uno que tenía el PSOE y pasó al PP. "No es ningún riesgo ni ninguna amenaza para la integridad electoral", ha afirmado.