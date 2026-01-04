AM-España y la izquierda latinoamericana rechazan la apropiación de los recursos de Venezuela e injerencias en su futuro

Banderas ondeadas durante una concentración contra la agresión de EEUU a Venezuela, frente a la Embajada de EEUU, a 4 de enero de 2026, en Madrid (España). La concentración, convocada por Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes, se sitúa ba - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

España y parte de la izquierda latinoamericana --en concreto, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay-- han rechazado la "apropiación externa" de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, así como la existencia de "injerencias" en el futuro del país, tras el ataque de Estados Unidos de este sábado.

"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos", han trasladado este domingo los seis países a través de un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, alegando que "resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región".

Así se han expresado después de que el Ejército de EEUU haya capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada del sábado. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta que se decida por un sustituto aceptable.

El Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

Ante ello, los seis países firmantes han condenado el ataque estadounidense contra Venezuela, asegurando que "contravienen principios fundamentales del derecho internacional" tales como "la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, y el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados", además de constituir "un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional" y poner "en riesgo" a la población civil.

En este sentido, han reiterado que la situación "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas" mediante "el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional": "Reafirmamos que sólo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

Asimismo, han destacado el carácter de América Latina y el Caribe como "zona de paz" construida sobre "el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención", y han apelado a "la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional".

"Exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional", han concluido.

SÁNCHEZ CONDENA EL ATAQUE Y LLAMA A LA "DESESCALADA"

Por su parte, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha condenado "con rotundidad" el ataque, y ha recordado la "importancia" de "contar con un "Gobierno de España" que "abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos".

Así lo ha defendido en una carta a la militancia del PSOE enviada esta mañana, donde ha suscrito sus palabras de este sábado afirmando que "no reconocerá" la intervención de Estados Unidos en Venezuela al considerar que "viola el derecho internacional" y empuja a la región "a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

En varios mensajes difundidos en 'X', Sánchez ha recordado que España "no reconoció al régimen" de Nicolás Maduro tras el supuesto fraude electoral que le mantuvo en el poder en 2024, pero ha subrayado que tampoco reconocerá un ataque militar estadounidense "que viola el derecho internacional".

A su vez, ha pedido "a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada", haciendo un llamamiento a la "desescalada" y "responsabilidad", y asegurando que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país, con la Embajada y consulados "operativos".

Con todo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.