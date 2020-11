Brasil.- Amenazan de muerte a la primera concejal negra elegida en la ciudad brasileña de Joinville estas elecciones

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ana Lúcia Martins, del Partido de los Trabajadores (PT), ha recibido amenazas por parte de grupos neonazis, después de que se haya convertido en la primera mujer negra en ser elegida concejal del municipio de Joinville, en el estado de Santa Catarina, en las elecciones locales celebradas el pasado 15 de noviembre en Brasil.

"Existen evidencias de que los autores de la amenazas pertenecen a una célula de un grupo neonazi en Joinville. Estamos tomando medidas para identificarles, ya se han recopilado algunos nombres, pero seguimos investigando", ha avanzado fuentes policiales a las que ha tenido acceso el diario 'Folha de Sao Paulo'.

"Ahora todo lo que tenemos que hacer es matarla, para que entre la sustituta, que es blanca", son algunas de las amenazas lanzadas contra Martins que han trascendido, según revela la prensa brasileña.

Martins, la séptima opción más votada del municipio con 3.126 votos, ha sido una de las pocas buenas noticias del Partido de los Trabajadores en estas ultimas elecciones locales, que ha visto como sus malos resultados hacen cuestionar su liderazgo al frente de la izquierda brasileña.

"Sabía que no sería fácil, que me enfrentaría a cierta resistencia por parte de una ciudad que ha elegido a la primera mujer negra entrada ya la segunda década del siglo XXI", aunque no esperaba ataques tan violentos, ha escrito Martins en sus redes sociales.

Martins, maestra de profesión, ha contado que las amenazas procedían de un perfil de Twitter, en el que su autor se declaraba miembro de las Juventudes Hitlerianas.

El estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, cuenta con al menos 69 grupos de ideología neonazi, de los 340 que la Policía tiene localizados por todo el país. Su gobernadora interina, Daniela Reinehr, es hija de Altair Reinehr, un profesor retirado conocido en el país por ser un negacionista del Holocausto y admirador de Adolf Hitler.