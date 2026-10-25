Bolsonaro se impone a Lula en las presidenciales de Brasil con un 14,57% escrutado

Cartel del candidato presidencial brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (archivo) - Vuk Valcic / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, ha ganado las elecciones la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas con un 50,05% de votos, según resultados oficiales aún parciales correspondientes al 14,57% del escrutinio.

Mientras, su rival, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, ha obtenido un 49,95% de sufragios, según los datos publicados por el Tribunal Superior Electoral brasileño.

La participación se ha situado en un 80,45%, mientras que los votos en blanco son un 1,01% y los nulos, un 1,96%. El resto, el 97,03%, han sido votos válidos.

La votación se ha desarrollado este domingo con problemas en el transporte público, lo que ha propiciado que ha petición de las propias candidaturas, principalmente la de Lula, el Tribunal Supremo Electoral brasileño haya ordenado prorrogar dos horas, hasta las 19.00 horas de la tarde, la votación.