Brasil.- AMP.- Bolsonaro reafirma a su hijo Flávio como candidato a las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil

Respalda su candidatura en una carta escrita a mano poco antes de someterse a una cirugía por una hernia bilateral

La operación por una hernia bilateral transcurre sin incidentes, según su equipo médico

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha reafirmado este jueves a su hijo Flávio como candidato a las presidenciales de 2026, en una carta leída por su primogénito desde el hospital en el que el exmandatario, condenado a prisión por su papel en una trama golpista, será sometido hoy mismo a una cirugía por una hernia bilateral.

"A lo largo de mi vida he hecho frente a duras batallas, pagando un alto precio con mi salud y mi familia, para defender lo que creo que es mejor para nuestro Brasil. Ante este escenario de injusticia y con el compromiso de no permitir que se silencie la voluntad popular, tomo la decisión de nominar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", afirma el expresidente en su misiva, escrita a mano.

"Confío en lo más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para rescatar nuestro Brasil", ha señalado, antes de destacar que se trata de "una decisión consciente y legítima, respaldada por el deseo de preservar la representación de quienes confiaron" en él, según ha recogido el diario brasileño 'O Globo'.

Así, ha subrayado que la candidatura de Flávio supone "la continuación del camino hacia la prosperidad" que afirma que "inició mucho antes de ser presidente". "Creo que debemos retomar la responsabilidad de liderar Brasil con justicia, firmeza y lealtad a las aspiraciones del pueblo brasileño", ha manifestado.

"Que Dios lo bendiga y lo fortalezca para liderar esta corriente de millones de brasileños que honran a Dios, la patria, la familia y la libertad", ha zanjado el exmandatario, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El propio Flávio Bolsonaro confirmó el 5 de diciembre que sería candidato siguiendo el designio de su padre. "Con gran responsabilidad confirmó la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de confiarme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación", sostuvo entonces a través de su cuenta en la red social X.

Queda por saber si quien hasta ahora era uno de los mejor situados para liderar a la derecha en 2026, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, presentará su candidatura, una maniobra que se antoja poco probable ya que tiene por delante gran parte de su mandato y es conocida su lealtad al clan Bolsonaro.

CIRUGÍA DE BOLSONARO

Más tarde, el equipo médico que ha atendido a Bolsonaro por su hernia bilateral ha explicado que la operación ha durado alrededor de tres horas y media y ha transcurrido sin incidentes. "Se reforzó la pared abdominal y se insertó una malla plástica", ha explicado en declaraciones a la prensa el cirujano Claudio Birolini.

El procedimiento fue solicitado por los abogados del expresidente y autorizado por el juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes. Bolsonaro, que se encuentra ya en la habitación tras ser operado, tardará entre cinco y siete días en recuperarse.

El equipo médico también ha informado que decidirá el próximo lunes si realizar otro procedimiento al expresidente para tratar su hipo después de que hayan optado por probar un nuevo tratamiento farmacológico, combinado con un ajuste en la dieta, para ver si sus síntomas mejoran.

Bolsonaro, de 70 años, ha pasado por varias cirugías para tratar problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, debido al apuñalamiento que sufrió en 2018 cuando era candidato presidencial. En septiembre de este año fue operado por una serie de lesiones cutáneas.