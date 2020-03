Brasil.- AMP-Coronavirus-Exteriores urge a volver a 35.000 turistas en EEUU o México mientras gestiona retornos desde 12 países

Se ultima el envío de aviones hacia Perú, Ecuador, Argentina y Santo Domingo y se trabaja con socios europeos para Filipinas y Bali

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha enviado mensajes de móvil a más de 35.000 turistas que les consta que se encuentran en Estados Unidos, Cuba, México, Brasil, Costa Rica y Tailandia, países donde aún hay conexiones aéreas regulares hacia España, para que retornen antes de que las posibilidades hacerlo se compliquen.

Según han informado fuentes del Departamento, se trata de países desde los que todavía se puede volar a España con cierta facilidad pero se anticipa que habrá restricciones. Donde ya las hay, Exteriores está haciendo gestiones para facilitar el retorno a España de ciudadanos desde una docena de países.

Se trata, en todos los casos, de operaciones comerciales, en las que el coste del billete lo asumen los propios pasajeros. Las gestiones de Embajadas, Consulados y de la unidad de emergencia consular con las autoridades locales son para garantizar que las compañías áreas pueden llegar a su destino en condiciones adecuadas, además de para agrupar e informar a los españoles. Por el momento no se han fletado vuelos con cargo al erario público ni se han usado capacidades del Ejército.

Exteriores está haciendo frente a una emergencia consular sin precedentes, recibiendo 6.000 llamadas diarias --el jueves fueron 8.000-- solo en los servicios centrales. La ministra, Arancha González Laya, y los cuatro secretarios de Estado forman parte de una unidad de crisis y la propia división de atención consular ha puesto en marcha una sala de crisis donde se reciben las llamadas. Exteriores no tiene cifras exactas de los turistas que no pueden regresar, porque no todos se registran y la situación es cambiante.

González Laya ha multiplicado sus contactos con sus homólogos y en las últimas horas ha hablado, entre otros, con los de Argentina, Perú, Ecuador y Reino Unido. Los contactos pretenden, en buena medida, facilitar el retorno de los turistas en ambas direcciones.

Así, está previsto que entre hoy y mañana salgan desde Madrid varios vuelos de Iberia para retornar a los españoles. En concreto, hoy saldrá uno con destino a República Dominicana, de donde ya han salido unos trescientos españoles y Exteriores calcula que siguen otros 300.

Mañana sábado saldrá un vuelo de Iberia hacia Buenos Aires, otro más hacia Perú (previsiblemente con destino Lima) y un tercero hacia Quito, para empezar a traer de vuelta a españoles. En Ecuador hay más de 600 esperando volver y, después del intento frustrado de que un avión de Iberia aterrizase en Guayaquil, ahora el Gobierno está en contacto con las autoridades locales para que los que están en esta ciudad se desplacen a la capital.

En Honduras han comunicado que quieren salir del país 279 españoles, de los que 125 conforman el equipo del programa Supervivientes de Mediaset; en este caso se busca una solución comercial con Air Europa.

Con Air Europa también se trabaja en el caso de Túnez, donde hay 50 españoles. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, hablará con su colega tunecino para que se abra el espacio aéreo y para este vuelo. En Mauritania, la intención es que sea un vuelo de la aerolínea Canary Fly que transporte a unos 70 españoles desde Nuadibú hasta Canarias.

600 ESPAÑOLES EN ISLAS FILIPINAS

En Asia, la situación es especialmente complicada en Filipinas, porque las autoridades locales han decretado prohibición de movimiento entre las distintas islas y en ellas se encuentran unos 600 españoles. En cambio, unos 150 han conseguido salir desde Manila, donde no hay especiales problemas de conectividad.

Exteriores está en conversaciones con Alemania, Polonia y Lituania para buscar una solución conjunta, de manera que turistas españoles puedan incorporarse si estos países envían vuelos, concretamente a Cebú.

También en el caso de Bali (Indonesia), donde hay unos 150 españoles, la Embajada está informando a los ciudadanos de los vuelos operativos pero se estudian soluciones conjuntas con el Gobierno polaco o el lituano para compartir vuelos.

Del mismo modo, España ofrece plazas a sus socios europeos en los vuelos desde Iberoamérica. Con Polonia también hay conversaciones avanzadas para que algunos de los 43 españoles que quieren volver desde Arabia Saudí viajen en un vuelo polaco.

Lo habitual en estos casos de soluciones compartidas es que se pacta un precio del que se hace cargo cada pasajero, porque son operaciones comerciales. Por el momento no se ha puesto en marcha el mecanismo europeo de protección civil, como sí se hizo para repatriar europeos desde la ciudad china de Wuhan, en el que un país fleta un avión y adelanta el dinero pero luego se reembolsa.

En cuanto a los viajeros que se encuentran en Europa, de momento las situaciones se están resolviendo sin intervención directa de Exteriores, aunque todas las Embajadas y Consulados están alerta y pendientes de la situación.

Las excepciones han sido Malta, donde las autoridades maltesas fletaron tres vuelos el pasado domingo, el martes y el miércoles, para trasladar a España a 540 personas (entre ellas estudianres); y Grecia, por el volumen de españoles que se encuentran allí. El sábado saldrá un vuelo de Aegean Airlines fletado por el Gobierno griego hacia Madrid y el domingo, previsiblemente, otros dos, hacia Madrid y Barcelona.

VIAJAR ES "UN EJERCICIO DE IRRESPONSABILIDAD"

Con un total de 99 países impidiendo la entrada de españoles y restricciones inminentes en todo el mundo, Exteriores insiste en recomendar a los españoles que no viajen, que sería "un ejercicio de absoluta irresponsabilidad" y "se pueden encontrar en una situación de serio desamparo".

Con todo, no hay planes de cerrar el espacio aéreo porque eso causaría una disrupción mayor, ya que es necesario hacer repatriaciones y permitir el movimiento de mercancías. Las fuentes subrayan que los contactos con gobiernos de otros países también pretenden facilitar que los turistas extranjeros que se encuentran en España puedan salir.

Especialmente en las islas, el Gobierno colabora, principalmente con los socios europeos, para que pongan a disposición de sus ciudadanos medios para salir. Igual que España busca colaboración de otros países para sacar a los españoles, colaborará para que otros puedan volver a su país.