Detenido uno de los condenados por golpe de Estado cuando pretendía huir a El Salvador con identidad falsa

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El que fuera de jefe de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques, condenado a 24 años de prisión por su participación en la trama golpista que pretendió mantener en el poder a Jair Bolsonaro tras las elecciones de 2022, ha sido detenido este viernes en el aeropuerto de Asunción, la capital de Paraguay, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia El Salvador.

Vasques se había desplazado sin autorización hacia Paraguay, después de haber roto su tobillera electrónica. A mediados de diciembre fue condenado como parte del segundo bloque de implicados en la trama golpista. En su caso, como responsable de carreteras, fue señalado por impedir el desplazamiento de posibles votantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones.

La Policía Federal ha contado que en cuanto Vasques rompió su tobillera electrónica, las autoridades brasileñas pusieron en alerta a sus homólogas de Colombia, Paraguay y Argentina. En el momento de su detención portaba un pasaporte paraguayo original, si bien no coincidía con su verdadera identidad.

Se espera que este mismo viernes Vasques regrese a Brasil, donde será enviado de manera preventiva a prisión. El juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa por golpe de Estado, Alexandre de Moraes, ha recordado que la libertad provisional que concedió en agosto de 2024 sería revertida si incumplía alguna de las medidas cautelares.

"La fuga del imputado, caracterizada por la violación de las medidas cautelares impuestas sin justificación alguna, autoriza la aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva", ha justificado el magistrado.

Antes de ser condenado en la macrocausa por golpe de Estado, Vasques ya recibió una sentencia de la Justicia de Río de Janeiro por hacer campaña en favor de un candidato, en este caso Bolsonaro, algo que no está permitido a los funcionarios, y hacerlo utilizando los recursos e imagen de la Policía de Carreteras.

Asimismo, sostuvo que Vasques contribuyó al "enfrentamiento" entre votantes durante los desplazamientos el 30 de octubre cuando se celebraba la segunda vuelta de las elecciones de 2022, así como en días posteriores. Por ello, fue destituido y obligado a pagar una multa de 500.000 reales (unos 76.000 euros).

Por su participación en la trama golpista fue detenido en 2023, si bien salió en libertad con medidas cautelares, entre ellas el uso de una tobillera electrónica.