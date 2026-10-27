Brasil.- AMP.- Un diputado de Bolsonaro anuncia que el excandidato presidencial ha partido rumbo al "exilio" en EEUU

Flávio Bolsonaro - Frederico Brasil / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro ha salido este martes del país a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos, según ha confirmado un diputado de su Partido Liberal, pese a que la Policía ha anulado sus pasaportes durante una jornada en la que el Supremo ha ordenado investigarlo por la supuesta financiación extranjera de su campaña.

El diputado Mauricio Marcon ha asegurado que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos" en un vídeo difundido en sus redes sociales en el que ha comparado al dirigente ultraderechista con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

"Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país", ha indicado.

Bolsonaro habría viajado "a través de Venezuela o de Argentina" a Estados Unidos, donde "denunciará el régimen impuesto por Lula, Xandão --en alusión al juez del Supremo Alexandre de Moraes-- y todo ese grupo contra el pueblo brasileño", ha agregado el diputado.

El anuncio llega poco después de que "aliados" del excandidato, aquí bajo condición de anonimato, avisaran al diario 'Folha' que, efectivamente, Flávio Bolsonaro ya está de camino a Estados Unidos siguiendo un plan confeccionado por uno de sus abogados. A falta de otro tipo de confirmación, otros allegados al senador le dan por "incomunicado" y en paradero desconocido.

Además, han precisado que partió desde la ciudad argentina de Puerto Iguazú, pero no a través de un avión GulfStream que tenía su nombre en la lista de pasajeros. Se trataba, aseguran, de una estratagema.

También llega horas después de que la Policía haya anulado los pasaportes del excandidato, ya que este no los ha presentado en el plazo que se le había dado para ello y comenzara a investigar su paradero.

Al mismo tiempo, el Supremo ha ordenado a la Policía Federal que abra una investigación contra este por la financiación extranjera de su campaña, así como por la manipulación del algoritmo en redes sociales para favorecer sus contenidos frente al de otros aspirantes.