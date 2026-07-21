Brasil.- AMP.- EEUU concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus "habilidades extraordinarias"

Archivo - April 4, 2026, Grapevine, Texas, USA: Eduardo Bolsonaro, Member of the Chamber of Deputies of Brazil, arrives to speak at CPAC 2026 at the Gaylord Texan Resort & Convention Center in Grapevine, Texas on Friday, March 27, 2026 - Europa Press/Contacto/Abbas Shirmohammadi - Panora

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha concedido la residencia permanente a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y condenado a cuatro años de prisión por coacciones a la justicia, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, según ha informado el periodista brasileño Paulo Figueiredo.

Figueiredo, persona de confianza del clan Bolsonaro y acusado por su supuesta participación en el golpe de Estado, ha dado la enhorabuena en sus redes sociales a Eduardo por la concesión de esta 'green card', nombre con el que se conoce al documento que permite residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos.

"¡Te lo mereces! Aquí, en la tierra de los libres, estás protegido. Seguiremos juntos luchando para que Brasil no tenga más exiliados y para que nuestro pueblo también se libere del yugo de este régimen", ha dicho, explicando que se le ha concedido la residencia a Eduardo por sus "habilidades extraordinarias".

En ese sentido, Figueiredo ha dado las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al resto de la administración estadounidense por haber hecho esto posible. ¡Qué lleguen más buenas nuevas!", ha expresado este bloguero, residente en Estados Unidos y nieto del dictador brasileño João Figueiredo.

Eduardo Bolsonaro fue condenado hace poco más de un mes a cuatro años de cárcel, en régimen semiabierto, y a otros ocho años de inhabilitación para ocupar un cargo público por coacciones contra la justicia brasileña, en el marco de la causa por golpe de Estado contra su padre, quien cumple una pena de prisión de 27 años.

La condena sostiene que Eduardo lideró desde Estados Unidos una trama para entorpecer la causa contra su padre. Esto incluye los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas, la suspensión de visados para miembros del Gobierno y las sanciones al juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes.

Según apuntan los medios brasileños, Eduardo Bolsonaro habría solicitado esta documentación hace más de un año, pero no habría sido hasta este mes cuando se le concedió. El hijo del expresidente ha asegurado que ahora se siente "seguro" y que los "abusos" del juez De Moraes en Estado Unidos "no valen nada".

"Solo puedo agradecer a la administración Trump por su consideración. Seguí el proceso, cumplí con los requisitos y ahora ha llegado el resultado. Vine a Estados Unidos con la intención de pasar solo unos días y terminé teniendo que exiliarme debido a la persecución en Brasil", ha declarado al portal Metrópoles.

LA POLICÍA RECOMIENDA SU SALIDA DE LA INSTITUCIÓN

Mientras tanto, la Policía Federal ha concluido el expediente disciplinario que abrió a Eduardo Bolsonaro a finales de enero de este año por dejación de funciones y ha recomendado al Ministerio de Justicia su salida de la institución.

Bolsonaro, que ejercía como administrativo en la delegación de la Policía en Angra dos Reis, un municipio ubicado en el suroeste de Río de Janeiro, también perdió su escaño como diputado debido a sus ausencias injustificadas en sede parlamentaria, a pesar de que intentó ejercer remotamente desde Estados Unidos.

Después de que el Congreso diera por concluido su mandato, la Policía Federal ordenó su reincorporación a la institución, que le había concedido la licencia para ejercer como diputado, lo cual hacía desde 2015.