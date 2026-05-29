Brasil.-AMP.-EEUU designa como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital de Brasil

December 11, 2025, Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brasil: Rio de Janeiro (RJ), 11/12/2025 Ãâ" Operation Containment/Rio/Salgueiro Complex Ãâ" General Ãâ" Police officers from security forces have been conducting a mega-operation since the early - Europa Press/Contacto/Jose Lucena

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido este jueves al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores organizaciones criminales de Brasil, en su listado de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Esta decisión, que tendrá efecto a partir del 5 de junio de 2026, llega poco después de que el candidato a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro pidiera al presidente estadounidense, Donald Trump --defensor de larga data del padre del aspirante a mandatario, el expresidente Jair Bolsonaro--, que incluyera a ambas organizaciones criminales en la lista de grupos terroristas del país.

Según ha argüido Washington, tanto el CV como el PCC "cuentan con miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes de Policía brasileños, funcionarios públicos y civiles". Todo ello, ha agregado el Departamento en un comunicado, teniendo en cuenta que "su influencia" y redes ilícitas "se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil".

"La Administración Trump seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos", ha advertido la cartera estadounidense liderada por Marco Rubio.

La adopción de esta medida, ha defendido la Secretaría de Estado, "demuestra una vez más" el "compromiso inquebrantable" del Ejecutivo estadounidense "con el desmantelamiento de los cárteles y las organizaciones criminales" en la región, así como con la "garantía de la seguridad del pueblo estadounidense".

Conocida la noticia, el propio Flávio Bolsonaro ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a Washington asegurando que "el pueblo brasileño de bien agradece la atención y compromiso" de Rubio y Trump. "Esta lucha nos concierne a todos. ¡Acabemos de una vez con esos grupos!¡Brasil se merece la paz!¡Brasil tiene futuro!", ha zanjado.

UN ASESOR DE LULA RECHAZA "CUALQUIER PRETEXTO PARA LA INTERVENCIÓN"

Por su parte, el Ejecutivo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva ha defendido que "hay que combatir el crimen organizado con la máxima energía y determinación". "Sin embargo, equiparar el crimen organizado con el terrorismo no es útil. Comprender las motivaciones es esencial para la lucha eficaz contra todas las formas de delincuencia", ha anotado el asesor especial de la Presidencia para asuntos internacionales, Celso Amorim, en una declaración escrita enviada a medios brasileños.

"La seguridad pública es fundamental para el desarrollo socioeconómico. El crimen organizado es un mal que debe combatirse", ha hilado Amorim, subrayando que "la cooperación internacional es bienvenida, especialmente en temas como el lavado de dinero y el tráfico de armas".

Con todo, ha defendido que "cualquier pretexto para la intervención es inaceptable", en línea con los recelos del Gobierno de Lula por la posibilidad de que la designación como terroristas del PCC y el CV pueda dar paso a la posibilidad de que Estados Unidos, bajo el argumento de amenazas a su seguridad nacional, intervenga militarmente en Brasil.