Líderes latinoamericanos felicitan a Lula da Silva por su reelección y apelan a la integración regional

October 25, 2026, Sao Paulo, Brazil: Brazilian President LUIZ INACIO LULA DA SILVA of the Workers' Party - PT, arrives in the neighborhood of Sao Bernardo do Campo to cast his ballot in the second round of Brazil's 2026 presidential election. - Wagner Vilas / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los principales mandatarios y dirigentes políticos de América Latina han felicitado a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente electo de Brasil, tras imponerse en la segunda vuelta de las comicios al candidato del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro. Tras confirmarse el resultado, que convierte a Lula en el primer candidato desde el retorno de la democracia al país en revertir una desventaja de la primera vuelta, los líderes regionales han coincidido en destacar la fortaleza institucional de la jornada y la voluntad de profundizar en la cooperación bilateral.

Desde México, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha reaccionado asegurando que "ganó el pueblo de Brasil". En esta misma línea se ha pronunciado el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ha calificado el triunfo como una "victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social".

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado para aplaudir la "contundente muestra de participación cívica y democrática", reiterando su voluntad de mantener los vínculos de vecindad y solidaridad latinoamericana.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha destacado que ambas naciones están unidas por "una historia y desafíos comunes", comprometiéndose a generar más oportunidades conjuntas. Desde Uruguay, Yamandú Orsi ha revelado haber mantenido una comunicación telefónica directa con el mandatario electo, al que se ha referido como "un amigo", para felicitarle por lo que ha calificado como una "fiesta democrática".

La voluntad de impulsar una agenda regional ha marcado también los mensajes del resto de dirigentes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha remarcado que la región tiene "enemigos comunes y desafíos compartidos", apostando por los beneficios de trabajar unidos.

En sintonía similar, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha abogado por fortalecer una "agenda común de integración y desarrollo", y el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, ha trasladado su disposición a seguir cooperando en beneficio de ambos países.

Asimismo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ha expresado su deseo de que en este nuevo cuatrienio se logre conformar "una América Latina más integrada y próspera". La dirigente peruana, Keiko Fujimori, se ha sumado a las felicitaciones de la región, reafirmando la necesidad de consolidar la alianza estratégica bilateral y priorizar "el desarrollo sostenible de la Amazonía" en vísperas del bicentenario de sus relaciones diplomáticas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha reconocido igualmente la victoria de Lula y ha manifestado que, pese a sus "grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas", ambos coinciden en "algo fundamental". "Brasil y Colombia se necesitan mutuamente", ha agregado.

"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡Decide la gente! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!", ha argumentado.

"Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas", ha dicho. "Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos", ha zanjado.