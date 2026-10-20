AMP.- Lula entregará su secreto bancario y el de su familia si Bolsonaro hace lo mismo antes de las elecciones

11 October 2026, Brazil, Sao Paulo: Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva waves to his supporters during a rally in support of his re-election. The rally comes ahead of the presidential runoff between Lula and Bolsonaro scheduled for October 25. P - Paulo Lopes/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha presentado este martes ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) una autorización para hacer públicos sus datos bancarios, fiscales y telefónicos, así como el de sus familiares, siempre y cuando el candidato Flávio Bolsonaro haga lo mismo, en medio del cruce de declaraciones de corrupción que se lanzaron durante el pasado debate televisado.

"Quiero ver si tiene el valor de abrir sus registros bancarios, sus registros telefónicos. Es decir, sus registros personales y comerciales", ha dicho este martes ante los medios, después de que en la víspera volviera a retar a Bolsonaro con hacer público su historial fiscal, así como sus intereses empresariales.

El documento que ha presentado Lula ante el TSE abarca también los registros de la primera dama, Janja da Silva, así como los de sus cinco hijos. Asimismo, la autorización también identifica su presencia como socio en una empresa que levantó en 2011 y se encarga de celebrar y organizar conferencias y actos políticos.

Lula ha insistido en que su rival levante también el secreto bancario de familiares, entre ellos su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, sus tres hermanos y su esposa, además de su relación con al menos cinco empresas, entre ellas una 'offshore' registrada en la isla portuguesa de Madeira.

El equipo legal del presidente brasileño ha propuesto que los datos de ambos candidatos se hagan públicos antes de este miércoles a través del sistema del que dispone la Justicia electoral para revelar este tipo de información.

"Es necesario de una vez por todas en este país, acabar con la historia del ladrón que ataca a la gente honesta", dijo el presidente brasileño en un acto de campaña celebrado este lunes en Porto Alegre.

"Todo el mundo sabe la historia de cada uno. Yo no puedo permitir que un miliciano se coloqué detrás de mí en el debate con la palabra corrupto escrita en la mano. Corrupta es su familia", expresó, en alusión a los gestos y muecas que Bolsonaro desplegó durante el debate en cada intervención de Lula.

"Es el momento de que la sociedad brasileña sepa en quién está votando", dijo el presidente brasileño, que ha incluido en su autorización a sus cinco hijos porque "en cada elección se inventan una cosa en contra de mi familia".

Lula confirmó que esta será su "última disputa electoral" y por tanto no puede permitir que un "ladrón" ponga en juego su reputación política. "Esto es una defensa de mi honor, del honor de mi familia y sobre todo de la defensa de este país que no puede tener a un ladrón gobernando", señaló.

"Quiero sabe dónde están los 134 millones de reales (23,7 millones de euros) del Banco Master, quiero saber cómo se compró una cosa de diez millones de reales (1,7 millones de euros) con un salario que es igual que el mío", reclamó

Lula se refiere a un controvertido préstamo de dicho banco para financiar una película sobre el expresidente y padre de Flávio, Jair Bolsonaro, así como al pago de una mansión en un privilegiado barrio de Brasilia con su sueldo de senador, si bien el precio original estaría entre los cinco y seis millones de reales.

"Que tenga el coraje de mostrar que es honesto", ha retado el presidente brasileño, quien ya le lanzó el mismo guante al candidato de la ultraderecha, al que acusó de servir a los intereses de la actual administración estadounidense. "Para que el pueblo sepa quien es quien", afirmó.

El domingo se celebra en Brasil la segunda vuelta de las elecciones, en un contexto de empate técnico y extrema igualdad, si bien Flávio Bolsonaro --tras la sorpresa que supuso su victoria en la primera tanda-- parte con una ligera ventaja, según la mayoría de las encuestas.

Cabe destacar que los dos candidatos registran altos niveles de rechazo entre el electorado por lo que el 8% que suman los indecisos y los electores que votan en blanco o nulo se antojan decisivos para la cita del domingo 25.