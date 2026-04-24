Brasil.- AMP.- Lula se somete a una intervención médica para retirarle un calcinoma

April 20, 2026, Hannover, Niedersachsen, Deutschland: Luiz Inacio Lula da Silva bei den 3. Deutsch-Brasilianischen Regierungskonsultationen mit anschlieÃendem Pressestatement im Schloss Herrenhausen. Hannover, 20.04.2026 - Europa Press/Contacto/Ulrich Stamm

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha sometido este viernes a una intervención médica para retirarle un carcinoma en la cabeza, que transcurrió sin contratiempos, así como para tratarse de una tendinitis.

Apenas ha estado unas pocas horas en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, ciudad en la que permanecerá en su casa del barrio de Pinheiros al menos hasta el domingo, a la espera todavía de conocer si ese día asistirá al congreso del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasilia.

Los médicos le han extirpado una lesión cutánea de la cabeza, a la que se realizará una biopsia, cuyos resultados se esperan para los próximos días.

Lula acudió a primera hora de este viernes al Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, según se apuntó en un principio, para someterse a una cauterización para eliminar una queratosis --una acumulación de piel-- en el cuero cabelludo, una intervención similar por la que ya pasó en febrero de este año.

También estaba previsto que recibiera una inyección en su muñeca para tratar una tendinitis en el pulgar de su mano derecha.