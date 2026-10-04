Brasil.- AMP.- La Policía brasileña se incauta de 800.000 euros en efectivo y realiza 169 arrestos durante la votación

Agente de la Policía Federal de Brasil durante las elecciones generales de 2026 - POLICÍA FEDERAL DE BRASIL

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal brasileña ha informado de la aprensión de 789.800 reales --más de 134.500 euros al cambio-- en dinero en efectivo durante la jornada de votación de las elecciones generales de Brasil y de la detención de al menos 169 personas por delitos electorales hasta las 15.10 horas.

Entre los delitos que han motivado las detenciones están los de difusión de propaganda electoral irregular o corrupción electoral, principalmente compra de votos, según recoge la prensa brasileña.

El Ministerio de Justicia ha publicado por su parte un balance con 107 irregularidades detectadas hasta las 9.00 horas, incluidas 33 por compra de votos o corrupción electoral. También hay 14 casos de propaganda electoral irregular, concentraciones ilegales de electores y amenazas contra candidatos.

El ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, ha restado importancia a los incidentes y ha detacado la "absoluta normalidad" con la que transcurre la votación. "Los números son irrisorios en cuando a hechos de importancia", según Lima, que considera que las incautaciones de efectivo tienen relación con casos "localizados".

Destacan también las largas filas que se han registrado en algunos colegios electorales, como el de Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, donde los votantes tienen que esperar una fila de 1,5 kilómetros para poder votar. Esta zona está considerada como la más afín al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de toda la ciudad, ya que apoyó en un 78,2% al candidato del Partio de los Trabajadores (PT) en 2022.