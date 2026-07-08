La Policía registra la casa de Bolsonaro en busca de armas y municiones tras el caso de la pistola

Archivo - Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. - Allison Sales/dpa - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Federal ha registrado este miércoles la casa en Brasilia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en busca de armas, municiones y documentación relacionada, por orden del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes tras advertir diferencias entre el arsenal registrado y el entregado a las autoridades.

El juez apunta en el auto que existe "una discrepancia entre el número de armas de fuego registradas legalmente a nombre del recluso y las que realmente fueron entregadas a las autoridades competentes", razón suficiente para ordenar el registro y "confiscar cualquier arma que pueda estar en posesión del condenado".

El registro ha durado poco más de una hora y no se ha encontrado ningún arma. De Moraes decidió el pasado viernes mantener a Bolsonaro bajo arresto domiciliario a cambio de entregar todas las armas que están a su nombre, que según la defensa del expresidente son ocho, todas ellas en dependencias del Ejército.

Sin embargo, dos de ellas no aparecían, por lo que el juez ha tenido que ordenar el registro. La defensa ha explicado al Supremo que una de las armas que falta es la que originó todo el caso y que fue hallada en posesión de uno de sus guardaespaldas durante un control de tráfico rutinario a mediados de junio, mientras que la otra se encuentra en manos de un importador en Río Grande del Sur.

Aquello provocó que las autoridades tuvieran que analizar si Bolsonaro habría incurrido en alguna falta al disponer de ese arma en su domicilio, llegando incluso a barajar la posibilidad de que perdiera el beneficio penitenciario de cumplir bajo arresto domiciliario por motivos de salud su condena por golpe de Estado.

"UNA CORTINA DE HUMO"

Desde Estados Unidos, su hijo y precandidato a las elecciones de octubre de este año, Flávio Bolsonaro, ha denunciado que su padre sufre una "persecución implacable" y que este registro en su domicilio no es más que una "una cortina de humo" para ocultar el trabajo que viene realizando en Washington.

Flávio alude a su agenda en Washington, donde ha pedido de manera formal a las autoridades estadounidenses que retiren los aranceles del 25% impuestos a ciertas exportaciones brasileñas, un aumento de las tarifas del que el Gobierno de Brasil responsabiliza directamente al clan Bolsonaro, por otra parte.

"Un claro intento de crear una cortina de humo en este momento en el que estoy trabajado para Brasil, para dividir el telediario", ha dicho el senador, quien ha calificado el registro de "innecesario", además de "vergonzoso" para su familia, que está "sufriendo" con todo este asunto, según ha dicho en redes sociales