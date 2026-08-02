July 25, 2026, Campinas, Sao Paulo, Brasil: Campinas (SP), July 25, 2026 - Politics/Convention/PT - President Luiz Inacio Lula da Silva participates in the Sao Paulo state convention of the Workers' Party to officially nominate Fernando Haddad and Marcio - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ya tiene el beneplácito de su Partido de los Trabajadores para perseguir la reelección a un cuarto mandato en las elecciones del 4 de octubre tras la culminación este domingo del gran congreso de la formación celebrado en Sao Paulo.

En su discurso de aceptación, Lula ha avisado que, si se hace con la victoria, exhibirá su versión más extrema para terminar de perfilar el país. "No quiero a un Lula pacifista. Quiero a un Lula duro, que haga lo que nosotros (el PT) no hemos terminado de hacer, porque ya nos hemos ocupado de lo básico", ha manifestado.

Lula ha prometido que gobernará con transparencia y jamás recurrirá al embuste, como acusó a sus rivales. "Todo el mundo sabe que somos el único candidato que no tiene que mentir ni inventar nada en esta campaña. No tenemos que inventar nada que decirle al pueblo. Quienes lo han hecho pueden prometer más. Quienes no lo han hecho no tienen nada que prometer", ha manifestado a este respecto en un discurso salpicado de referencias al deporte rey del país, el fútbol, y a su gran estrella histórica.

"Pelé solo jugó cuatro mundiales. Este es mi séptimo mundial, y quiero el cuarto título", ha manifestado Lula antes de anticipar que su cuarto mandato le pondrá muy probablemente en rumbo de colisión con el Congreso brasileño en medio de meses de tensión sobre las competencias presidenciales.

Cabe recordar, por ejemplo, que Lula propuso al fiscal general, Jorge Messias, para el puesto vacante en el Tribunal Supremo , pero su nominación fue vetada por el pleno del Senado.

"No puedo permitir que el presidente pierda sus derechos. El derecho a nombrar a un magistrado del Tribunal Supremo, a nombrar a un director. En otras palabras, ¿qué derechos tendrá el Presidente de la República en poco tiempo?, se ha preguntado.

Da Silva comparecerá como bastión de la izquierda latinoamericana frente a nuevos exponentes de la derecha como el presidente electo colombiano, Abelardo De la Espriella y su representante por excelencia en la actualidad, el argentino Javier Milei, que el pasado fin de semana detonó un conflicto diplomático entre ambos países por insultar al presidente brasileño durante su tumultuoso viaje a Brasil para respaldar la candidatura del gran rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro.

Lula parte como favorito principalmente porque Flávio está siendo incapaz de congregar una alianza de partidos en torno a su figura, muy en parte por la sombra de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que ahora mismo cumple en su domicilio una condena de 27 años por golpe de Estado.

Sin embargo, existe un rechazo evidente en los brasileños a las figuras de ambos líderes. Una encuesta de Datafolha publicada el día 24 mostró el 46% de los entrevistados afirmó que no votaría por el candidato del Partido de los Trabajadores bajo ninguna circunstancia, y el 48% adoptó la misma postura con respecto a Flávio.

El presidente Lula, según el mismo sondeo, cuenta con el 40% de las intenciones de voto en la primera vuelta, ocho puntos por delante del senador Flávio Bolsonaro, que obtiene el 32%. En la encuesta anterior, publicada el 20 de junio, el presidente tenía el 41% y el senador, el 31%. Al igual que en 2022, Geraldo Alckmin será el candidato a vicepresidente.