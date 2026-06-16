March 28, 2026, Grapevine, Texas, USA: Eduardo Bolsonaro, Brazilian Congressman in Exile speaks during day 3 of CPAC Conference at Gaylord Texan Resort & Convention Center in Grapevine, TX on March 26, 2026. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha condenado este martes a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, más de cuatro años de cárcel por un delito de coacción a la justicia, en el marco del proceso contra su padre por golpe de Estado por el que el líder ultraderechista cumple una condena de 27 años de prisión.

Los cuatro jueces han decidido por unanimidad condenar al exdiputado a cuatro años y dos años de cárcel, si bien en régimen de semilibertad, según recoge el diario 'O Globo', lo que implica que Bolsonaro puede salir del centro penitenciario durante el día por motivos de trabajo o estudio, pero debe regresar para dormir.

Además, han decretado su inhabilitación por un período de ocho años y le han impuesto el pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos, todo ello tras declararlo culpable de intentar coaccionar a jueces y orquestar, desde Estados Unidos, sanciones contra Brasil para entorpecer la causa por golpe de Estado contra su padre.

Estos intentos incluyen los aranceles de Washington a las exportaciones brasileñas anunciados el año pasado, la suspensión de visados para miembros del Supremo y la aplicación de sanciones económicas contra el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, quien ha declarado durante la vista que la función de un diputado no es "hacer lobby contra su propio país".

Según el magistrado, las propias declaraciones de Eduardo Bolsonaro constituyen una "confesión del delito" y refutan las alegaciones de su defensa. Además, considera que las acusaciones presentadas por la Fiscalía contra este suponen "actos ejecutivos delictivos", "con el claro propósito de favorecer los intereses" del expresidente Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro ha sido además destituido de su cargo como miembro de la Policía Federal, al igual que ocurrió en diciembre de 2025 con su escaño en la Cámara de Diputados, por ausentarse de forma injustificada, puesto que llevaba desde febrero de ese año en Estados Unidos, a donde viajó para interceder por su padre.