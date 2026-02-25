Brasil.- AMP.- El Supremo condena a 76 años de prisión a los hermanos Brazão por idear el asesinato de Marielle Franco

Archivo - October 30, 2024, Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brasil: Rio de janeiro (rj), 10/30/2024 Ãâ" trial/case/mariele/rj Ãâ" anielle franco, brazil's minister for racial equality who is marielle franco's sister, arrives with her family to watch - Europa Press/Contacto/Jose Lucena, Jose Lucena

El Tribunal Supremo de Brasil ha condenado este miércoles a 76 años de prisión a los hermanos Domingos y João Francisco Brazão --conocido como 'Chiquinho'-- por planificar y ordenar el asesinato de la concejal Marielle Franco y su conductor Anderson Gomes, en 2018 en Río de Janeiro.

Han sido declarados culpables por unanimidad de doble homicidio, intento de asesinato y organización criminal, delitos con motivación política pues Franco había denunciado su participación en una trama de explotación y especulación urbanística orquestada por las milicias de Río de Janeiro.

En el momento de los hechos Domingos Brazão era consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, mientras que 'Chiquinho' era diputado federal, hasta que se le retiró el acto hace un año. Ambos tendrán que pagar una compensación de 7 millones de reales (1,1 millones de euros) a las familias .

El juez Alexandre de Moraes ha incidido durante la lectura de su voto que la motivación política del crimen "se combinó con misoginia, racismo y discriminación", ya que la concejal era una mujer negra y de origen humilde que había desafiaba los intereses de estos grupos armados.

"Me pregunto, señoras y señores, cuántas 'Marielles' más permitirá Brasil que sean asesinados antes de que la idea de Justicia resucite en este país de tantas injusticias", se ha preguntado, por su parte, la jueza Cármen Lúcia Antunes durante la lectura de su voto.

Los jueces solo han discordado en las acusaciones que la Fiscalía presentó contra otro de los acusados, el exdirector general de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, quien finalmente ha sido absuelto de homicidio agravado y condenado a 18 años por obstrucción a la justicia y corrupción.

Los otros dos implicados, los expolicías Ronald Paulo Alves Pereira y Robson Calixto Fonseca, han sido condenados a 56 años por doble homicidio e intento de asesinato y nueve años por organización criminal.

Antes que ellos, en 2024 fueron condenados los responsables materiales del crimen, los expolicías Ronnie Lessa, autor de los disparos y condenado a más de 78 años de cárcel y Élcio Queiroz, conductor del vehículo desde donde fueron efectuados y condenado a cerca de 60 años de prisión.

"NADA QUE CELEBRAR", DICE LA HERMANA DE FRANCO

"Han sido ocho años de lucha para saber quién mandó matar a Marielle y por qué. Han sido ocho años de lucha por justicia", ha reaccionado la hermana de la víctima, la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, quien ha destacado que finalmente "el sistema de Justicia de Brasil ha honrado la memoria de Marielle y Anderson".

"Brasil inicia un nuevo marco histórico contra la violencia política, de género y raza. La impunidad no puede ser parte de nuestra democracia", ha incidido en un mensaje en redes sociales.

En declaraciones a la prensa, la ministra de Igualdad Racial, no obstante, ha señalado que "no hay nada que celebrar", aunque sí ha señalado que el desenlace del caso ha sido "reconfortante".

Por otro lado, ha querido destacar algunos de los argumentos que los jueces han esgrimido durante la lectura de sus votos. "Hubo discursos muy importantes, especialmente relacionados con la violencia política basada en la raza (...) Hemos dado un gran paso, que esto sirva de ejemplo", ha dicho.